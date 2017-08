Il tecnico Stroppa accende il Foggia «Ala pari contro tutti»

di Raffaele Fiorella

FOGGIA - Entra nel vivo il pre-campionato del Foggia. Vigilia della prima partita ufficiale della nuova stagione: domani sera il debutto in Coppa Italia, alle 20:30, a Vicenza. Il tecnico rossonero Giovanni Stroppa fa il punto, tra preparazione atletica e tecnico-tattica, mercato in entrata e in uscita, calendario di B. «Sono contento di aver potuto dare un’impronta atletica al gruppo sin dal ritiro, cosa che nella passata stagione non fu possibile in quanto subentrai a Ferragosto alla guida della squadra - esordisce Stroppa - ma c’è ancora tanto lavoro da fare. I nuovi si stanno inserendo bene. Il problema è il gran caldo di questi giorni: i ragazzi sono affaticati. Ma intoppi di rilievo non ce ne sono, ad eccezioni degli stop di Figliomeni (infortunio ad un ginocchio, ndc), che dovrebbe riprendere ad allenarsi fra una settimana, e Celli, fermo per un affaticamento».

I due difensori salteranno la gara di Vicenza, insieme agli squalificati Empereur, Loiacono e capitan Agnelli. Nella prima di campionato, a Pescara, saranno invece indisponibili per squalifica Loiacono e Vacca. Per i rossoneri debutto di fuoco, in casa di una delle favorite alla promozione. «Sarà emozionante ritrovare da avversario il mio maestro Zeman, per quello che ha dato alla città di Foggia, al club rossonero e al sottoscritto - commenta Stroppa, che tornerà da ex a Pescara dopo la parentesi di 5 anni fa, in A, sulla panchina dei biancazzurri -. Avvio duro: sulla carta i primi 2 mesi sono proibitivi per noi, ma il verdetto spetta al campo e noi cercheremo di giocarcela ad armi pari con tutte e di partire bene, per entrare subito nell’ottica del nuovo campionato, difficile ma molto stimolante e affascinante».

Il tecnico lombardo, alla seconda stagione di fila sulla panchina del Foggia, è curioso di vedere come si disimpegnerà la squadra nel primo test ufficiale della stagione e vuole voltare pagina rispetto ai disordini provocati dalla tifoseria rossonera nel ritiro di Castel di Sangro: «Sono sereno, è stato un episodio mal gestito, che ho accantonato e ritengo superato. L’entusiasmo della nostra città, che ritrova la B dopo 19 anni, deve rappresentare un valore aggiunto. Per tutte le nostre avversarie dovrà essere difficile giocare allo “Zaccheria”».

Mercato: ora è anche ufficiale l’acquisto del giovane centrocampista francese Kyllan Ramé, classe ‘97, proveniente dallo Stade Bordelais e cresciuto nel settore giovanile del Bordeaux; transfer arrivato, Ramé ha firmato un contratto triennale. Rosa ancora da sfoltire, sono in uscita - e si allenano a parte - anche big come Angelo e Sarno. «All’inizio della preparazione sono stato chiaro con tutti, chiedendo collaborazione - spiega Stroppa -. Il mercato è fatto di scelte. Non è facile gestire una rosa al momento composta da circa 30 giocatori. È naturale che alcuni di loro siano esclusi da determinate esercitazioni». In entrata, l’allenatore del Foggia confida in altri 3 rinforzi: «Ho chiesto al d.s., se possibile, di prendere un giocatore per reparto, a patto che siano di livello notevole, così da elevare qualitativamente la rosa. Intanto, sono molto soddisfatto del mercato: abbiamo inserito rinforzi giusto al posto giusto, completando e migliorando l’organico».