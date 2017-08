Vetture usate superconvenienti grazie a una frode sulle imposte denunciati 5 rivenditori lucani

di Giovanni Rivelli

POTENZA - I titolari di cinque aziende di rivendita di auto importate con sede legale in Basilicata sono stati denunciati dal servizio antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Basilicata per un’evasione di circa un milione e 200mila euro di imposte emersa nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi in materia di iva intracomunitaria.

Nel dettaglio sono finiti nel mirino del servizio antifrodi cinque rivenditori di auto acquistate prevalentemente in Germania, Francia e nei Paesi Bassi. Due in realtà sono campani, ma con la sede legale in Basilicata, e vendevano le loro auto su internet prendendo appuntamenti con i clienti per visionare i mezzi e 3 sono operatori «tradizionali» in questo caso del tutto lucani e precisamente uno di Potenza, uno del Vulture e uno del Metapontino. La maggiore sottrazione di imposte, stando alle contestazioni mosse, riguarderebbe proprio gli ultimi due operatori.

Le somme in contestazione, che testimoniano un fatturato di circa 6 milioni di euro per 5/600 automobili, sarebbero state sottratte al demanio in tre modi. In alcuni casi le operazioni fiscali venivano eseguite e registrate correttamente ma poi non seguiva il pagamento del relativo importo. Per altre partite, sarebbe stato invece impossibile proprio reperire la documentazione fiscale.

Infine il sistema che ha destato il maggior allarme, più difficile da scoprire e che ha portato ora l’Agenzia delle Dogane ad avviare controlli su vasta scala anche verso altri operatori del settore: la frode sull’iva intracomunitaria. Le auto sarebbero state acquistate all’estero senza pagare l’Iva grazie alle leggi comunitarie, poi in Italia l’imposta sul valore aggiunto sarebbe stata versata solo limitatamente alla differenza tra il valore di acquisto e quello di rivendita. Una pratica corretta se si fosse trattato di vetture originariamente acquistate all’estero da venditori privati (e quindi non con «iva esposta») ma non per transazioni tra operatori, come quelle ora contestate. In questo caso, infatti, il versamento dell’imposta deve essere fatto relativamente all’intero valore di vendita al destinatario finale.

Una pratica, secondo il servizio antifrode, che avrebbe consentito di vendere le auto a prezzi più convenienti ai clienti finali e ottenere maggiori guadagni per i rivenditori. E il sospetto che possano essere stati in più ad aver scelto questa strada ha portato alla scelta di una serie di controlli mirati sugli operatori del settore. Due quelli già disposti, mentre altri potrebbero seguire tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.