TRANI - «Un itinerario storico - artistico senza eguali». E’ quello che la direzione del castello svevo di Trani e l’associazione Nova Apulia assicurano ai visitatori che vorranno approfittare delle aperture serali del maniero federiciano di Trani, previste per domani e dopodomani, 5 e 6 agosto, dalle 20 alle 23, nel'ambito della iniziativa chiamata "La cultura non va in vacanza».

«La bellezza senza tempo delle antiche mura - si legge in una nota - viene infatti arricchita dalle mostre degli artisti Brian Eno e Jorrit Tornquist, due ricercatori sensoriali e sperimentatori che attraverso le loro opere invitano lo spettatore a fermare il tempo e assaporare il momento». A disposizione dei visitatori, in entrambe le serate sarà disponibile il servizio di visite guidate, su prenotazione, per due turni, alle 20 e alle 21.30. Inoltre, in occasione di #domenicaalmuseo, domenica prossima 6 agosto l’ingresso sarà gratuito.