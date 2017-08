Il 9 settembre in Fiera l'«L7» la minicar made in Modugno

di Gianluigi De Vito

BARI - Più sorrisi che sospiri, per l’ex Om. Più «Buscopan» che zuccherini, per la Bosch. Ha due facce la giornata di trattative in Regione cominciata con un primo atto informale all’ora di pranzo, sulla Bosch, e proseguita con un incontro ufficiale dopo il caffé del pomeriggio, sulla «Tua Industries».

Cominciamo dalla «Tua Indistries» subentrata con una reindustrializazione dell’ex fabbrica di carrelli elevatori Om. L’azienda ha annunciato di aver ricevuto il nulla osta tecnico alla produzione del «quadriciclo pesante» con motorizzazione elettrica. Il modello della minicar si chiama L7. Una volta mandata a regime la produzione si passerà all’autovettura. Per «Tua» il passo sarà più breve perché basterà aggiungere, oltre che il motore di potenza maggiore, airbag e abs: il risultato sarà «M1», nome in codice di una autovettura elettrica posizionata nel segmento C. Il 31 agosto, ma la cosa era in programma domani, sarà presentato a Torino a un gruppo ristretto. Il 9 e il 10 settembre l’anteprima del prototipo - solo nei due giorni - nel padiglione 104 della Fiera del Levante. Dal primo dicembre, tutti i 191 operai dell’ex Om, ora sui libri contabili della «Tua industries» entreranno in fabbrica: la maggior parte di loro partirà con salario di circa 1.435 euro lordi al mese. Una quindicina tra amminstrativi e formatori, a settembre, si formerà a Torino per poi operare subito nello stabilimento di Modugno. Fine delle buone notizie. Le cattive non mancano, ma sono mitigate da annunci che fanno ben sperare.

I lavori di ammodernamento e di bonifica dello stabilimento che «Tua» aveva promesso di concludere prima dell’estate sono ancora in alto mare. E questo, pare, perché l’azienda ha preferito spostare l’attenzione su un’altra posta, quella della realizzazione del prototipo da omologare. Avrebbe dovuto fare l’uno (il prototipo) e l’altro (la bonifica). Ma ha dichiarato di aver avuto problemi di liquidità. Causa: i trasferimenti col contagocce da parte di «Lcv», il fondo d’investimenti americani dal quale è nata la piramide societaria «Tua Industries» e la mancanza di ossigeno economico da parte di Invitalia, che ha condizionato i contributi di Stato ai processi operativi. «Tua» deve comunque mettere di suo sul tavolo 12milioni di euro e ieri ha detto che gran parte di questa liquidità sarà garantita entro il 31 agosto, in modo da portare a termine sia la bonifica sia l’avvio della produzione. Una garanzia che riviene dall’annuncio di voler aprire a «nuovi soci» proprio per superare i singhiozzi di liquidità economiche. Dal punto di visto logistico la soluzione prospettata nell’immediato è di impiantare le prime linee di produzione nei quattromila metri del magazzino verde, costruito in epoca in cui l’amianto era già al bando.

Più spinoso il capitolo Bosch. Al tavolo informale con sindacati e il mediatore anticrisi della Regione, Leo Caroli, c’erano anche vertici tedeschi. Risultato: il tavolo si sposta a Roma per esplorare le posizioni delle segreterie nazionali di Fiom Cigil, Fim Cisl e Uilm Uil sulla riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 30 ore nei prossimi cinque anni salvando tutti i i 1980 posti di lavoro.

S’annuncia un autunno caldo.