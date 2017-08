Taranto, polisettoriale pronto per le merci

di Domenico Palmiotti

TARANTO - Il molo polisettoriale del porto, per anni emblema di Taranto container terminal, poi messa in liquidazione nel 2015, adesso è pronto per una nuova vita. Millecinquecento metri di banchina sono infatti pronti ad accogliere nuovi traffici e nuovi operatori. Ieri pomeriggio il ministro per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ha inaugurato il completamento e il collaudo della seconda porzione di banchina: 600 metri. I primi 600 erano stati inaugurati un anno fa, mentre per i restanti 300 non è stato necessario intervenire.

«Quest’infrastruttura - dice il ministro - aumenta la competitività del porto. Che adesso potrà inserirsi meglio nelle nuove opportunità che si aprono nel Mediterraneo sia col secondo ramo del Canale di Suez che con la “Via della Seta”. Abbiamo fatto un passo avanti molto importante ma non abbiamo ancora centrato il traguardo che è quello di riportare su questa banchina traffici, attività e quindi lavoro. Ci sono diversi contatti in corso e stiamo lavorando per accrescere l’attratività del porto. Se vediamo infatti gli interventi effettuati negli ultimi due anni, si scorge un disegno che ha una sua coerenza. I lavori sul molo, partiti nel 2015, la costituzione dell’Agenzia portuale per mettere in sicurezza i lavoratori rimasti disoccupati e ora, con l’ultimo decreto Mezzogiorno, la costituzione delle Zone economiche speciali». «Taranto - aggiunge il ministro - è sicuramente candidata ad essere una delle Zes». De Vincenti, a tal proposito, non vede il rischio di disperdere i vantaggi fiscali e normativi propri della Zona speciale prevedendo in alcune regioni più di una Zes. «Abbiamo costruito un provvedimento - spiega il ministro - che blocca la possibilità di una proliferazione delle Zes. Penso però che la Puglia possa avere due Zone economiche speciali, una che abbraccia l’Adriatico con i porti di Bari e Brindisi e l’altra lo Ionio con Taranto sino alla Basilicata».

«Cinque anni di iter, due di lavori e ora l’inaugurazione degli ultimi 600 metri. Per il molo polisettoriale - dice il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Sergio Prete - è un risultato significativo se consideriamo che sino al 2012 non c’era nulla circa la progettazione e la cantierabilità dell’opera, che in una prima fase è stato necessario revocare l’appalto affidato, che ci sono stati ricorsi sulla gara e che i tempi medi di un’infrastruttura di queste dimensioni sono stimati tra gli 11 e i 15 anni». «E’ innegabile che il porto sia oggi un cantiere in movimento - aggiunge Prete -. A settembre inaugureremo la strada dei moli che permetterà di collegare le varie aree senza più attraversare la statale 106, tra breve partirà l’appalto per la sistemazione della testata del molo polisettoriale e a giugno prossimo completeremo i dragaggi, per i quali sono da poco finiti i lavori preliminari. Avremo così fondali più profondi nel tratto di mare prospiciente la banchina ammodernata. Con 16,50 metri potremo ricevere le navi di nuova generazione. Non penso che nel Mediterraneo ci siano altri porti così all’avanguardia come infrastrutture».

Dopo l’inaugurazione della banchina (appalto 75 milioni di euro aggiudicato a Consorzio Grandi Lavori, Ottomano e Favellato, opere eseguite da Rcm), De Vincenti si è recato in Prefettura per la firma del protocollo di legalità. «Con quest’intesa - dice De Vincenti - diamo un segnale molto forte e creiamo le condizioni perchè tutti gli investimenti importanti che si stanno facendo su Taranto, a partire da quelli del Contratto istituzionale di sviluppo, si svolgano in un contesto di legalità. Le azioni di risanamento ambientale e di rilancio economico messe in cantiere per la città, generano gli effetti positivi che tutti attendiamo se si svolgono in sicurezza e al riparo dalle infiltrazioni della criminalità. Da Taranto, dunque, diamo anche un segnale a tutto al Sud dove, rispetto a certi luoghi comuni, c’è un apparato istituzionale ed una società civile che sentono in modo forte il valore della legalità. Il protocollo di Taranto è sì specifico per la città ma ha valenza generale». A firmarlo, la Prefettura, la Regione, i Comuni coinvolti nel Contratto istituzionale, la Camera di Commercio, il commissario alla bonifiche, i sindacati, la Procura della Repubblica, le forze di polizia.

Il prefetto Donato Cafagna spiega la finalità dell’accordo: bloccare ad imprese apparentemente insospettabili, ma in realtà frutto di riciclaggio o controllate dalla mala, di inserirsi negli appalti del Cis ora che stanno andando a regime. Il protocollo prevederà un monitoraggio serrato sui lavori con il coinvolgimento delle stazioni appaltanti. Sarà all’opera uno specifico gruppo di lavoro e sull’occupazione sarà costituito un Osservatorio con la partecipazione dei sindacati.