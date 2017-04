LECCE - La messa in sicurezza degli ulivi espiantati che si trovano ancora nell’area di cantiere di Tap a San Foca di Melendugno, è stata discussa nel pomeriggio in un vertici convocato in Prefettura a Lecce. Presenti i responsabili delle forze di polizia, il sindaco di Melendugno Marco Potì, rappresentanti di Tap, dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e dell’Ufficio provinciale dell’Agricoltura.

Al termine dei lavori è stato deciso di procedere al più presto all’invasamento dei 31 ulivi già eradicati per i quali si doveva già provvedere mercoledì scorso, ma le operazioni furono sospese a causa delle nuove proteste dei manifestanti. E’ stato inoltre deciso di intervenire anche sui 16 ulivi monumentali rimasti danneggiati durante gli atti vandalici messi in atto in questi giorni dalla frangia più estremista del fronte del No Tap. Il prefetto Claudio Palomba si è raccomandato col sindaco di Melendugno che l’intervento disposto non venga ulteriormente ritardato da ulteriori disordini.