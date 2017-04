Colantuono: Bari a La Spezia per vincere il tabù esterno

BARI - «Speriamo di far bene fuori casa. Lo Spezia è una delle formazioni migliori della B, vuole arrivare ai play off. Sarà una sfida tosta. Dobbiamo superare il tabù trasferta: basta leggere le situazioni nella maniera giusta e non commettere errori evitabili». Il tecnico del Bari Stefano Colantuono presenta così la gara di domani con lo Spezia, partita cruciale per cancellare i precedenti tre flop di fila esterni. «Le prossime due gare (Spezia e Carpi, ndr) sono importanti ma non decisive», ha puntualizzato.

Tanti gli assenti: «Non sono convocati gli acciaccati Brienza, Floro Flores, Greco, Cassani e Morleo. Maniero - ha aggiunto - convive dall’inizio dell’anno con problemi; Raicevic ha giocato molto poco. Devono trovare la maniera condizione. Maniero è da rivedere per qualche problemino».

Sul piano tattico i pugliesi dovranno immaginare una formula offensiva diversa per sostenere un gioco d’attacco senza un uomo-reparto come Floro Flores e il fantasista Brienza: «Galano alla Brianza? Sono giocatori con una storia diversa, ma l’ex Vicenza può darci qualità. Immaginavo in questo frangente del torneo di avere a disposizione tanti giocatori, invece siamo in emergenza».

Poi un appunto al pubblico che ha contestato Micai e compagni con il Latina: «Ho delle mie idee, in questo momento la squadra ha bisogno di incoraggiamento, non di una contestazione. Ci giochiamo le ultime chance per la A e la risorsa in più è il pubblico. Accettiamo la protesta, ma non ci ha aiutato». Scelte obbligate dunque per Colantuono in Liguria: il Bari giocherà con il 4-3-3, con Micai tra i pali, Daprelà e Sabelli terzini, Tonucci e Capradossi centrali, a centrocampo Basha, Romizi e Macek, in attacco Parigini, Galano e Raicevic (Maniero partirà dalla panchina).