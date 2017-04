BARI - «Sarà l’occasione per parlare della nostra idea di Sud, di Mezzogiorno, di welfare, di sviluppo, di agricoltura. Per raccontare le tantissime azioni e misure, norme e progetti, varati su questi temi dal Governo Renzi. Per incontrare i cittadini pugliesi, a cui personalmente chiedo uno sforzo per proseguire nel lavoro capillare di confronto nei territori e di elaborazione di contributi per il nostro Programma. Un programma che stiamo scrivendo insieme». Lo afferma in una nota Teresa Bellanova, coordinatrice regionale Puglia della Mozione Renzi, e vice ministro allo Sviluppo Economico, commentando la visita di Matteo Renzi domani a Bari insieme con il ministro Maurizio Martina. Ad accogliere l’ex premier al terminal crociere - sottolinea Bellanova - ci saranno tra gli altri, «il sindaco di Bari, Antonio Decaro, i parlamentari pugliesi che aderiscono alla Mozione Renzi tra cui Elisa Mariano, Salvatore Capone, Ludovico Vico, l’eurodeputata Elena Gentile».

«Nella nostra Mozione - prosegue Bellanova - ci sono alcune parole chiave: partito pensante, primato della politica, qualità e rinnovamento della classe dirigente Pd, centralità del Mezzogiorno, prendersi cura delle persone, del territorio, del futuro». «Prendersi cura è allo stesso tempo il metodo e l'obiettivo, per rifondare relazioni e strategie. Pensare il destino del sistema-paese e di ogni singolo territorio come parti integranti e in relazione dello stesso disegno politico. Primato della politica significa - conclude - che spetta alla politica la responsabilità di immaginare visioni e soluzioni. Un’autonomia irrinunciabile, per essere più forti e determinanti anche in Europa».