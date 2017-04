Manifestazione a Manduria contro il depuratore«No a ipotesi di scarico in mare»

MANDURIA (TARANTO) - E’ iniziata a Manduria, con un sit-in in piazza Garibaldi che proseguirà fino alle 20, la giornata di mobilitazione organizzata da cittadini, comitati e associazioni ambientaliste contro la realizzazione del nuovo depuratore consortile a ridosso della costa e per dire no all’ipotesi di scarico in mare dei reflui prodotti dai due comuni di Manduria e Sava.

Alle 15 parte un corteo che attraverserà via Maruggio, via San Gregorio Magno (villaggio del fanciullo), via Salvatore Gigli, con ritorno in Piazza Garibaldi. Alla partenza del corteo i partecipanti sono già alcune centinaia. Al corteo, destinato a diventare più imponente durante il tragitto, si sono uniti anche manifestanti con trattori. E' prevista inoltre la partecipazione di sindaci ed esponenti politici di diversi comuni del versante orientale della provincia e del Brindisino.

Al termine è previsto l'intervento di un portavoce dei partiti, movimenti, associazioni e gruppi spontanei, che a diverso titolo, hanno sostenuto l’iniziativa, e a seguire Romina Power leggerà una sua lettera rivolta al Presidente Emiliano.

«La manifestazione - spiega in una nota l’associazione Manduria Lab - è la conseguenza 'visibilè e manifesta di una posizione sul depuratore consortile, condivisa da tutti coloro che hanno sottoscritto una serie di richieste inviate al Presidente Emiliano. In sintesi si chiede alla Regione un atto formale in cui si abbandoni definitivamente il sito di Specchiarica ed ogni ipotesi di scarico in mare. Queste le condizioni per aprire un tavolo tecnico. Se l’amministrazione condivide queste richieste non può far altro che farle proprie in atto formale di deliberazione».