MELENDUGNO (LECCE) - Il comitato No Tap, assieme ai maestri d’ascia del luogo, si farà carico della ricostruzione del muretto a secco millenario abbattuto ieri in località San Basilio di Melendugno (Lecce) presumibilmente dalla frangia più estrema della protesta. Ad annunciarlo Gianluca Maggiore, a capo del comitato, che questa mattina assieme al sindaco del comune salentino Marco Potì e al comandante dei vigili urbani di Melendugno Antonio Nahi, ha effettuato un sopralluogo nell’area dove la scorsa notte sono state rimosse gran parte della barriere erette nei giorni scorsi nelle stradine di accesso al cantiere. Adesso la viabilità della zona è in gran parte ripristinata.

«Contro la violenza che alcuni vogliono infliggere al luogo in cui viviamo - si legge nel testo diffuso stamattina - pensiamo che ognuno sia libero di protestare nel modo che ritiene opportuno nel limite in cui il mezzo di lotta non comprometta il fine della lotta stessa. La distruzione del muro di cinta della masseria di San Basilio ci addolora e rappresenta la perdita di una parte del simbolo di questa battaglia. Chi è responsabile di quell'atto non combatte contro la Tap, non combatte per il rispetto della nostra storia, della nostra terra, delle nostre genti. Chi ha distrutto quel muro è come Tap, il comitato è stato sempre lontano da questi atti di inciviltà. Sino al 19 Aprile - si conclude la nota - saremo liberi dalla paura degli espianti ma continueremo pacificamente ad ostacolare quest’opera, con ragione tecniche, politiche e di cuore»

Dopo la sentenza del Tar Lazio che ieri ha accolto l'impugnativa della Regione Puglia sospendendo l’espianto degli ulivi fino al 19 aprile, oggi i manifestanti davanti al cantiere Tap sono circa una ventina. Si discute in queste ore sulla linea da tenere nei prossimi giorni che potrebbe portare anche alla chiusura temporanea del presidio che il comitato aveva allestito lo scorso 20 marzo.