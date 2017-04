Che siamo in piena primavera è ormai sotto gli occhi di tutti. Infatti, dopo una settimana dove l’instabilità, contrassegnata da qualche rovescio, temporale o grandinata, s’è fatta sentire, ecco finalmente avanzare l’Anticiclone delle Azzorre che a braccetto dell’amico maestrale è pronto a regalarci giornate soleggiate e notti stellate con clima mite e gradevole anche durante la settimana santa.

OGGI

CIELO: nuvolosità irregolare con sporadici acquazzoni sul salento in rapido e netto miglioramento. VENTI: moderati di maestrale con locali rinforzi sulla fascia adriatica. TEMPERATURE: valori nella media del periodo (MIN.9°C-MAX. 18°C). MARI: mossi, molto mossi Basso Adriatico ed il Canale d’Otranto.

DOMANI

CIELO: sereno o poco nuvoloso. VENTI: moderati di maestrale con qualche rinforzo. TEMPERATURE: quasi stazionarie. MARI: moto ondoso stazionario.

DOMENICA

CIELO: sereno. VENTI: moderati di maestrale in rapida attenuazione. TEMPERATURE: in aumento i valori massimi e sino a 23°C. MARI: mossi, con moto ondoso in diminuzione.

DA LUNEDI’

Tempo stabile e soleggiato e clima gradevole, instabilità verso metà settimana, con ripresa di bel tempo all’insegna della variabilità sino a Pasqua.