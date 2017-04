Rapine ai tir nel Nord barese 12 condanne, confiscati beni

BARI - Il Tribunale di Trani ha condannato a pene comprese fra i 18 anni e i 7 anni e 4 mesi di carcere 12 componenti di un gruppo armato accusato di sei rapine ai tir commesse con kalashnikov e sequestro di persona degli autisti. Gli imputati, fra i quali i noti pregiudicati Filippo Griner (condannato a 18 anni di reclusione), Antonio Agresti (15 anni) e Emanuele Lapenna (14 anni di carcere), sono stati condannati per i reati di rapina, sequestro di persona, ricettazione, detenzione e porto abusivo d’armi da fuoco, comuni e da guerra, munizioni ed esplosivi, ricettazione e furto.

Le indagini della Squadra Mobile di Bari, coordinate dal pm della Dda Ettore Cardinali, sono partite nel 2012 e hanno portato a ottobre 2014 all’arresto degli odierni imputati Gli assalti ai tir, con bottini fra i 150 e i 250mila euro a colpo, sarebbero avvenuti tutti nel 2012 sulla strade del nord barese. Il Tribunale ha inoltre disposto nei confronti di Agresti il sequestro di beni per circa 2 milioni di euro, fra cui una lussuosa villa su due piani ad Andria con aquile in pietra all’ingresso, copri-water in pelle con Swarovski incastonati e televisori al plasma anche in bagno.