Atletica Presentata Vivicittà

BARI - «Vince chi c'è": è lo slogan della trentunesima edizione di Vivicittà a Bari, manifestazione podistica promossa dalla Uisp in collaborazione con l’Asd Bari Road Runners Club: il 22 e 23 aprile il capoluogo pugliese ospiterà un evento che vedrà il primo giorno le attività ludiche nell’Open Village di Largo 2 Giugno, mentre la seconda e ultima giornata sarà dedicata alla gara podistica, con un percorso competitivo sui 12 km, e uno non competitivo sui 12 e sui 4 km.

L’appuntamento è stato presentato nella sala giunta di Palazzo di Città dagli assessori Pietro Petruzzelli e Paola Romano, insieme ai dirigenti Uisp. Per Petruzzelli «Vivicittà è la storica corsa della nostra Bari: per questo invito tutti a partecipare e correre. Il 23 aprile l’amministrazione omaggerà il fondatore della manifestazione, Elio Di Summa, con una targa».

Sono intervenuti tra gli altri Veronica D’Auria, presidente provinciale Uisp, Vito Tisci, vicepresidente del Coni Puglia, e Rino Piepoli della Bari Road Runners. Quest’ultimo ha ricordato che la gara si svolgerà nello storico percorso cittadino e che l'iscrizione costa «per tutti 12 euro».

Saranno partner di Vivicittà anche i motociclisti del raduno Moto Guzzi, Unicef Italia (parte delle quote d’iscrizione saranno devolute a progetti di solidarietà per i bimbi di Aleppo) e la Fondazione Marco Simoncelli, rappresentata dalla fidanzata del motociclista scomparso, Kate Fretti. Per le iscrizioni sono attivi i siti www.icron.it e www.vivivittà.eu.