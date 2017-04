BARI - È trascorsa tranquilla la notte del presidente della Regione Puglia e candidato alla segreteria del Pd, Michele Emiliano, operato ieri sera a Foggia per la rottura parziale del tendine di Achille del piede destro. Emiliano al suo risveglio ha voluto riprendere, sia pure dal letto dell’ospedale, le normali attività istituzionali: si è messo subito in contatto con gli assessori e i suoi collaboratori per assolvere agli impegni quotidiani.

Dal punto di vista clinico, i medici stanno attendendo per valutare il decorso dell’intervento e solo tra qualche ora si saprà quando Emiliano potrà essere dimesso. «Le energie non gli mancano», commenta chi gli è vicino, sottolineando che «il suo carattere lo ha portato a rimettersi subito al lavoro».

E nonostante tutto, Emiliano conferma l’appuntamento di questa sera su Facebook, quando alle 18.30 si collegherà in diretta con i cittadini ai quali aveva chiesto di scrivere insieme il discorso che farà domenica 9 aprile, in occasione del confronto con gli altri due candidati, Matteo Renzi e Andrea Orlando.

Il governatore lo annuncia sul social, ribadendo che «Noi non molliamo mai» e che «la campagna per le #primariePd continua!». "Come avevo anticipato - sottolinea su Fb - scriverò insieme a tutti voi il discorso politico da presentare domenica prossima al confronto con Renzi e Orlando. Oggi pomeriggio sarò collegato in diretta Facebook per condividere le vostre idee e proposte, ne sono già arrivate tantissime. Vi aspetto tutti connessi alle 18.30 (orario visite!)».

Infine, con un 'post scriptum', Emiliano conclude: «Bene la prima notte in ospedale, grazie a tutti per i messaggi, siete grandi».

Michele Emiliano ha avuto ieri un incidente al piede destro durante una visita al Comune di Acquaformosa (Cosenza), dove stava verificando le modalità di accoglienza dei migranti. Emiliano si è infortunato mentre ballava con un gruppo folk calabro-albanese.

Ha immediatamente raggiunto la Puglia arrivando al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, da dove è stato trasferito nel reparto di Ortopedia e poi in sala operatoria. Finito l'intervento, Emiliano ha postato un video sulla sua pagina Facebook: "Volevo ringraziare tutte persone che in queste ore si stanno interessando della mia salute. Sto bene, anzi, con tanta sofferenza che c'è negli ospedali, quasi un po' mi vergogno perché si tratta di una piccola cosa, niente di grave. I sanitari che mi hanno preso in carico sono stati molto bravi, ringrazio anche loro. Ovviamente la campagna elettorale continua, noi non ci fermiamo. Anche perché, noi siamo una squadra, non siamo dei singoli. Tutti si stanno impegnando maggiormente per sostituirmi in questi giorni in cui sarò in ospedale. Ciao a tutti e davvero ancora grazie, perché ho capito che tanta gente mi vuole bene e l'ho capito, come capita a tutti, nel momento del bisogno".

«Vanno usate parole di amicizia con i nostri due competitor», ha detto Matteo Renzi ai parlamentari che sostengono la sua candidatura alla segreteria Pd. «Ho chiamato Emiliano per fargli gli auguri dopo il suo piccolo incidente», ha raccontato tra l’altro l’ex premier. Poi è arrivato il tweet del ministro della Giustizia Andrea Orlando: «Caro Emiliano rimettiti presto»; al quale il governatore risponde: «Grazie Andrea. Balla un po' tu adesso :)».