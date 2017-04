Era in casa di connazionali arrestato 25enne afghano

BARI - È stato arrestato a Bari, mentre era nascosto in casa di alcuni connazionali, il 25enne afghano Hakim Nasiri, sospettato di far parte di una cellula terroristica. I militari dei Carabinieri del Ros e del Nucleo Investigativo di Bari lo cercavano da ieri mattina dopo la decisione della Cassazione che aveva confermato l’arresto per il 25enne.

Nasiri, attualmente in carcere a Bari, era stato fermato nel maggio 2016 con l’accusa di terrorismo internazionale e poi scarcerato dopo tre giorni. Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, sospettavano che stesse fuggendo ma sono riusciti a rintracciarlo in un appartamento nel quartiere Carrassi di Bari dove ritengono che si stesse nascondendo.