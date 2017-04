Tap, «stop a espianto ulivi» Il Tar Lazio ferma il gasdotto «Ma l'opera è definitiva»

MELENDUGNO (LECCE) - Grida vittoria il Comitato 'No Tap' dopo il momentaneo stop all’espianto degli ulivi deciso dal Tar del Lazio che ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Regione Puglia. L’ente regionale aveva chiesto ai giudici amministrativi l’annullamento, previa sospensiva, delle note del Ministero dell’Ambiente con le quali veniva dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione A.44 riferita alla cosiddetta 'fase 0' dei lavori, autorizzando Tap all’espianto degli ulivi nell’area del cantiere di Melendugno.

Il Tar ha deciso di verificare i motivi alla base del ricorso e ha così sospeso l’efficacia dei provvedimenti in attesa della discussione di merito fissata per il 19 aprile. Tap, da parte sua, spiega che si atterrà alla decisione, ma fa notare che i 43 alberi bloccati nel cantiere, nel quale non è possibile accedere a causa della presenza dei manifestanti più violenti, "necessitano urgentemente di cure». La decisione del Tar è arrivata dopo che le frange più violente degli attivisti, la notte scorsa, avevano innalzato barricate con massi e cancellate per impedire ai camion di Tap di arrivare nel cantiere per estirpare gli ulivi. Per recuperare i sassi hanno abbattuto un "muro millenario» di un’antica masseria, a San Basilio, come ha denunciato il comandante della polizia locale di Melendugno, Antonio Nahi. «Noi - accusa Nahi su Facebook - non abbiamo bisogno di questa gente che si è appropriata in maniera inqualificabile di una lotta civile condotta fino ad oggi con dignità e identità».

Il decreto con il quale viene concessa la sospensiva è firmato dal presidente del Tar del Lazio, Gabriella De Michele, che però premette subito che «le modalità di realizzazione debbono ritenersi definitivamente approvate». La sospensiva, infatti, è stata concessa - scrive il giudice - «ai soli fini dell’immediato riesame dell’atto impugnato», con "riferimento sia alle osservazioni e alle competenze della Regione (specificate nella citata prescrizione A44), sia in base all’avvenuta presentazione al medesimo Ministero, da parte di Tap, di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto esecutivo, relativo alla realizzazione del microtunnel». Si puntualizza «che la questione sottoposta a giudizio investe notevoli interessi pubblici», poiché il gasdotto è opera di «importanza strategica nazionale».

LA SODDISFAZIONE DEI NO TAP - «Finalmente la giustizia può dare una risposta certa sui disguidi nati su quanto dichiarato da Regione e Comune in merito alla prescrizione A.44, mai rilasciata dalla Regione e che impediva gli espianti, e quanto con arroganza e prepotenza il ministero dell’Ambiente ha fatto permettendo la mattanza degli ulivi da parte di Tap». Lo afferma il presidente del comitato 'No Tap SalentO' Alfredo Pasiello dopo che il presidente del Tar del Lazio ha accolto l’istanza della Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensione, delle note del Ministero dell’Ambiente con le quali veniva dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione A.44 riferita alla cosiddetta fase 0 dei lavori, autorizzando TAP all’espianto degli ulivi nell’area del cantiere di Melendugno. «Comunico - dice Pasiello - la somma soddisfazione anche per conto di tutti gli attivisti che in questi giorni hanno difeso la propria terra».

LA SOCIETA' TAP: «RISPETTIAMO IL DECRETO» - «TAP, in attesa dell’udienza in camera di consiglio del prossimo 19 aprile, si atterrà rispettosamente a quanto disposto dal decreto» del presidente del Tar del Lazio che ha bloccato momentaneamente i lavori di espianto degli ulivi a Melendugno. Lo afferma la società in una nota nella quale evidenzia che 43 alberi «sono bloccati nell’area di cantiere e necessitano urgentemente di cure; una attività che ci è attualmente impedita dal gruppo più violento di oppositori accampato di fronte al cantiere».

Il gruppo «questa notte - spiega Tap - ha devastato l’area producendo danni gravissimi al patrimonio paesaggistico e storico. Paradossalmente costoro ostacolano un’attività che si muove proprio nella direzione della tutela degli alberi che si assume di voler proteggere». La società spiega che provvederà a segnalare «a tutte le autorità l’effettivo attuale stato dei 211 alberi dell’area di cantiere del microtunnel: al momento risultano espiantati e trasportati altrove 168 ulivi (157 sono già stati portati nell’area di stoccaggio di Masseria del Capitano, 11 sono provvisoriamente sistemati presso il deposito della società AlmaRoma). I restanti alberi sono bloccati nell’area cantiere.

GALLETTI: TAP OPERA AMBIENTALMENTE CORRETTA - «Rispetto la sentenza del Tar, che non mette assolutamente in discussione la procedura del mio ministero. Ai manifestanti voglio dire che qui stiamo parlando di un’opera ambientalmente corretta. Il gas ci rende più indipendenti da petrolio e carbone. Non vedo le ragioni di questa protesta». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, commentando la sospensiva decisa dal Tar del Lazio dell’espianto di ulivi nell’area di Melendugno (Lecce) dove dovrebbe essere costruito un tratto del gasdotto Tap dall’Albania.