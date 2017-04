Depuratore a Manduria sindaco rinuncia a variante

MANDURIA (TARANTO) - «A seguito della manifestata opinione popolare e del pronunciamento esplicito della stragrande maggioranza dei consiglieri comunali, l'amministrazione di Manduria ritiene che non vi siano le condizioni per accogliere la ipotesi di variante del costruendo depuratore consortile così come è stata presentata». Lo annuncia in una nota il sindaco di Manduria (Taranto), Roberto Massafra, dopo che nei giorni scorsi un movimento di cittadini aveva rivolto un appello contro la realizzazione di un depuratore a ridosso della riserva naturale di Salina Monaci. Nei giorni scorsi al sindaco è stata recapitata una busta contenente frasi minacciose e due petardi.

Il primo cittadino annuncia la sua partecipazione alla manifestazione organizzata per venerdì prossimo a Manduria dai cittadini. Secondo fonti vicine al Comitato promotore, dovrebbe essere presente anche Romina Power, che sostiene la battaglia ambientalista in difesa di luoghi che ha frequentato con i suoi figli durante le vacanze estive. «Questa Amministrazione - sottolinea il sindaco Massafra - è consapevole che oggi una parte della popolazione, in particolare di Avetrana, non ritiene raggiungibile o comunque sufficiente l'obiettivo del mancato scarico a mare, se non associato alla delocalizzazione del depuratore. Premesso che, contrariamente a quanto è stato sbandierato in questi giorni, il sottoscritto e l'attuale compagine di governo della città non hanno avuto alcun ruolo nella scelta del sito e non hanno alcun potere per indicarne uno alternativo, ci dichiariamo disponibili, una volta ottenuto il risultato su quello che appare l’obiettivo principale, cioè un atto ufficiale da parte di Acquedotto Pugliese e della Regione Puglia in cui si attesti che ovunque realizzato, l’impianto sarà privo di scarico a mare, a valutare, congiuntamente con la suddetta stazione appaltante, la possibilità di individuare un sito alternativo».