Revocati licenziamenti ditta appalto Leonardo

TARANTO - E’ stato revocato il licenziamento di 13 lavoratori della Ina Global Service, ditta che aveva l'appalto di pulizie civili e industriali dello stabilimento Leonardo Finmeccanica (ex Alenia) di Grottaglie. In seguito al passaggio dell’appalto gli operatori erano stati licenziati, ma ora dieci di essi saranno assorbiti (con assunzione a tempo indeterminato) dalla Gbm, azienda subentrante, e altri tre resteranno nella Ina Global Service. Lo rende noto la Filcams Cgil.

«Settimane di vertenza - commenta Paola Fresi della segreteria territoriale - hanno portato a questo risultato positivo. Siamo felicissimi di aver sottoscritto l’accordo con l'azienda, mantenendo anche il contratto multiservizi, che ha permesso ai dieci lavoratori di mantenere qualifica e livello». Questa «vittoria - aggiunge Giovanni D’Arcangelo della segreteria Cgil di Taranto - è merito dell’unità dei lavoratori, ma rientra nella battaglia che la Cgil sta facendo, a livello nazionale, per il riconoscimento della clausola sociale nei contratti di appalto. Questo risultato positivo si è ottenuto grazie ad una vertenza territoriale, ma le condizioni in cui erano i dieci lavoratori ex Alenia sono quelle in cui versano migliaia di lavoratori in tutto il Paese. Questo è il senso del quesito referendario sugli appalti». Per la vertenza che riguarda 89 lavoratori della Hb manifacturing, altra azienda dell’appalto, è stato convocato un incontro per lunedì presso la Regione Puglia.