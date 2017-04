Giancaspro visita tifoso colpito da infarto

BARI - Il presidente del Bari Cosmo Giancaspro ha fatto visita oggi nell’ospedale Di Venere al tifoso 65enne del Bari colpito ieri in Curva Sud da arresto cardiaco nei minuti finali della gara contro il Latina disputata al San Nicola. «La partita della vita, questa volta - ha detto Giancaspro - si è giocata sulle tribune del San Nicola. E il gioco di squadra ha vinto».

«Ho incontrato il signor Nino nel reparto di terapia intensiva dell’Unità Cardiologica dell’ospedale Di Venere - continua il presidente - il suo sorriso e la voglia di rimettersi subito in piedi, per tornare a sostenere la squadra, mi hanno emozionato. Le sue prima parole quando mi ha visto sono state presidente 'sempre forza Barì. Gli auguro una pronta guarigione e lo aspetto quanto prima al San Nicola per continuare a tifare il nostro Bari».

Il presidente ha poi ringraziato l’infermiere Luca Benedetto sugli spalti in abiti civili, i medici e i paramedici del 118 per il pronto intervento nel salvataggio del tifoso sulla balconata della Curva Sud.

ESAMI PER FLORO - Ieri sera, nella gara con i laziali, è uscito dal campo furibondo dopo aver provato una fitta al flessore destro: l’attaccante Floro Flores tiene in apprensione i tifosi del Bari a causa di un infortunio muscolare che potrebbe privare la squadra del suo migliore terminale offensivo in questo decisivo frangente della stagione. Il giocatore napoletano oggi è stato sottoposto a cure e domani effettuerà accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema muscolare.

La squadra, invece, ha lavorato questa mattina in vista della trasferta di sabato con lo Spezia: chi ha giocato con i laziali ha svolto una seduta defaticante, gli altri hanno seguito la regolare programmazione. Continuano a lavorare a parte il centrocampista Greco (infiammazione muscolare) e il terzino Cassani (problema muscolare), entrambi in fase di recupero.

Domani pomeriggio è prevista una nuova seduta di allenamento alle 15.

MICAI FINO AL 2020 - Ha salvato il risultato contro il Latina sventando una punizione bomba di Corvia nel finale e adesso il Bari lo 'premià con un lungo rinnovo di contratto: il portiere Alessandro Micai ha firmato un accordo che lo lega al club pugliese fino al 2020.

Classe 1993, è stato portato a Bari nell’estate 2014 dall’allora tecnico biancorosso Devis Mangia, che lo aveva allenato in precedenza nelle giovanili del Varese e del Palermo.