Decaro a pranzo con i baresi«Con la signora Maria discusso di cosa si può fare al San Paolo»

BARI - Detto, fatto. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha cominciato il giro nella case dei baresi come aveva annunciato nei giorni scorsi. Oggi è toccato alla signora Maria, residente al San Paolo, pranzare con il primo cittadino. «Come dice qualcuno - ha scritto Decaro sulla sua pagina Facebook - le decisioni migliori si prendono a tavola, ma soprattutto si prendono insieme. Per questo oggi sono andato al quartiere San Paolo e ho citofonato. Senza un obiettivo specifico, ad una famiglia a caso. Mi ha risposto la signora Maria, che mi ha aperto la porta di casa sua offrendomi un ottimo caffè. Ammetto che all'inizio era un po' arrabbiata, perché mi ha detto che mi faccio vedere poco. Ma oggi ero lí e Maria mi ha raccontato del suo quartiere e della sua strada, così le ho mostrato i progetti del patto delle periferie. Insieme, mentre altri vicini ci raggiungevano in casa, abbiamo discusso di cosa si può fare ancora e cosa succederà presto al San Paolo e nel resto della città».