«Una legge per chi assiste un familiare malato grave»

BARI - Il Senato acceleri sull’approvazione del disegno di legge per il riconoscimento del cosiddetto «caregiver» familiare, ovvero colui che si occupa di dare assistenza a persone affette da gravi disabilità. È quanto prevede una mozione dell’assessore al Welfare, Totò Negro, approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale pugliese.

«La mozione - ha detto Negro - è stata sollecitata dalle associazioni dei familiari che lamentano un evidente disagio. Il Servizio sanitario non è in grado di garantire un’assistenza “h24” alle persone affette da gravi disabilità, per cui tale impegno ricade in larga parte sui familiari. Queste persone sono i caregiver e secondo i dati scontano una durata della vita minore di 17 anni rispetto alla media nazionale. Oltre il 60 per cento di loro è costretta a fare sacrifici sul lavoro, optando per il part time, mettendosi in aspettativa oppure addirittura a licenziarsi. Tutto questo senza che lo Stato ne riconosca alcuni fondamentali diritti. È importante pertanto che la legge sia approvata al più presto e la Puglia, con l’approvazione di questa mozione è la prima Regione a lanciare un appello al Parlamento».

Sul punto va però registrata la polemica dei grillini. «Probabilmente - ha detto il consigliere Mario Conca - la giunta non si era accorta che due settimane fa avevo presentato la stessa mozione, la cui discussione era già stata calendarizzata. Non è la prima volta che gli assessori si appropriano di mozioni e proposte di legge presentate dall'opposizione. I precedenti non si contano più ma se l'unico modo per far fare qualcosa alla giunta è che siano gli altri a presentare proposte e mozioni siamo ben felici di farlo. Per noi l'unica cosa che conta è arrivare a risultati concreti per il bene dei pugliesi».

Ieri, nella seduta dedicata all’esame delle interrogazioni dei consiglieri (seduta guidata dal vicepresidente Peppino Longo) si è parlato anche del personale interinale Innovapuglia, la società della Regione che si occupa di servizi informatici. «Gli interinali rimasti - ha spiegato l’assessore Antonio Nunziante - sono 76. Con i sindacati sono in atto periodici incontri per trovare una soluzione al problema», ma è confermata l’impossibilità di una stabilizzazione perché la legge regionale del 2014 non si applica alle partecipate. [red.reg.]