Responsabilità dei medici applicata la nuova legge

di Mimmo Mazza

A nemmeno due giorni dall'entrata in vigore, trova applicazione a Taranto (e forse in Italia) la legge Gelli. Si tratta della proposta firmata dall’onorevole Federico Gelli del Pd che reca «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e varata dal Parlamento l’8 marzo 2017.

La nuova normativa affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Fra gli obiettivi, quello di ridurre il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente.

La prima concreta applicazione si deve al giudice per l'udienza preliminare, Pompeo Carriere, chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto procuratore, Lanfranco Marazia, nei confronti di 6 medici in servizio all'ospedale Santissima Annunziata, imputati per cooperazione in omicidio colposo a seguito del decesso del tarantino 52enne Vincenzo Conte, avvenuto il 14 novembre del 2015.

Si tratta, in particolare, di 4 dirigenti medici specialisti in medicina e chirurgia di accettazione e due dirigenti medici specialisti in Cardiologia, tutti difesi dagli avvocati Carlo e Claudio Petrone, Raffaele Errico, Flavia Russo, Salvatore D'Aluiso e Antonio Piepoli.

Il 52enne Vincenzo Conte - i cui familiari si sono costituiti parte civile tramite l'avvocato Marina Venezia - si presentò al Pronto soccorso dell'ospedale con dolori al petto, restò in osservazione per 29 ore e secondo l'accusa morì perché i medici non formularono una corretta e tempestiva diagnosi di coronaropatia ostruttiva, così come poi accertato dalla consulenza tecnica firmata dai professori Introna e Ferlan.

L'altra mattina il giudice Carriere ha disposto una nuova consulenza, affidandola al medico legale Tortorella e al cardiologo De Giorgi, citando proprio la legge Gelli quando tra i quesiti posti ai periti viene chiesto di verificare se «i sanitari che ebbero in cura il paziente si siano attenuti alle eventuali linee-guida o, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, applicabili nella fattispecie ed adeguate alla specificità del caso concreto, maggiormente attendibili e consolidate nella comunità scientifica e se siano configurabili nel caso di specie - ed eventualmente, a carico di chi - ipotesi di colpa lieve ovvero colpa grave».

La legge Gelli ridisciplina la responsabilità medica penale del personale medico. Nel corso degli ultimi decenni e fino a questa riforma, la natura penale della responsabilità del medico ha visto tre distinte stagioni. La prima, collocabile sino agli anni ‘80 del secolo scorso, aveva reso un orientamento del tutto benevolo nei confronti dei sanitari che cagionavano per colpa eventi criminosi. Si sosteneva infatti, in ragione della complessità del mestiere, che per ascrivere a tali soggetti una responsabilità penale, dovesse rilevare soltanto l’errore grossolano e macroscopico, l’errore inescusabile.

Questo ragionamento poggiava sull’applicazione dell’articolo 2236 del Codice civile, il quale stabilisce la responsabilità civile del prestatore d’opera solo per dolo o colpa grave, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Questa concezione ha portato ad una repressione delle condotte colpose decisamente a maglie larghe. Nei successivi decenni, tale orientamento ha ceduto il passo ad una seconda ed opposta visione, che ha negata l’applicabilità della norma civile, se non nei casi di oggettiva speciale difficoltà, parametro da accertare in concreto caso per caso. Per il resto, ciò che si considerava rilevante per la determinazione della colpa penale era il solo articolo 43 del codice penale, con la conseguenza che anche la colpa lieve poteva senz’altro assumere rilevanza criminale. Tale tendenza ha avuto, però, l’effetto di aumentare le denunce nei confronti dei medici con un conseguente e sensibile accrescimento delle condanne penali. Il legislatore è intervenuto per porre rimedio solo nel 2012, con la legge Balduzzi che ha segnato la terza stagione della responsabilità criminale dei sanitari. La legge Balduzzi contemplava due requisiti per stabilire l’irrilevanza penale del fatto illecito colposo commesso dal medico. Da un lato, vi era il rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, dall’altro lato l’assenza di colpa grave. Un testo così innovativo e allo stesso tempo però laconico ha reso necessario l’intervento della Corte di Cassazione, chiamato a interpretare lo spirito della norma, declinandolo con i casi concreti. La legge Gelli ha recepito l’orientamento giurisprudenziale prevalente formatosi sulla legge Balduzzi, inserendo nel Codice penale, allo scopo di fare - si spera - definitiva chiarezza, il nuovo articolo 590-sexies, rubricato «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», facendo scomparire ogni rifermento al problematico concetto di colpa grave. La scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia. Resta fermo il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto: ove occorrano debbono essere applicate, diversamente corre l’obbligo di disapplicarle.

Le operazioni peritali cominceranno l’11 aprile mentre la consulenza affidata dal giudice Carriere ai periti Tortorella e De Giorgi sarà discussa nell'udienza già fissata per il prossimo 24 luglio.