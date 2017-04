Via Sparano ai milanesi un affare da 30mln di euro

LIA MINTRONE

Trenta milioni di euro. Una cifra da far tremare i polsi. Bel Real Estate Group di Milano sbarca a Bari e fa incetta di acquisti sulla centralissima via Sparano. Certamente è la più grossa operazione immobiliare che si ricordi in città. Ovviamente condotta nella massima discrezione. Mesi di delicate trattative con la famiglia De Napoli, poi la conclusione dell’accordo realizzato tra fine 2016 ed inizio 2017. Passa nella mani del gruppo milanese il palazzo dove ha sede Zara, quattro piani per un totale di 2.200 metri quadri, e i locali di Geox, Douglas, Tezenis e Pinko (di quest’ultimo i due terzi sono ancora di proprietà della famiglia Campobasso, ndr).

Un poker d’assi più un intero palazzo per un ammontare complessivo di trenta milioni di euro. D’altronde il solo ex palazzo Sant’ Agostino ha un valore storico non indifferente. L’immobile, come si sa, risale agli inizi dell’ 800 e , dopo vari passaggi e danni bellici fu ceduto alla società commerciale Sant’Agostino. Ma intorno al 2000 fu acquistato da una società commerciale della famiglia De Napoli per farne un grande store per la vendita dei prodotti Benetton. Ma da anni, ormai, è la casa barese del brand spagnolo INDITEX, il colosso dell’abbigliamento di tendenza low cost con un fatturato annuo che si aggira sui 23 miliardi di euro. E proprio qualche mese fa si è concluso un consistente intervento di ristrutturazione dell’edificio per adeguarlo al nuovo format ZARA.

Ma chi è Bel Real Estate Group? Attivo dalla fine degli anni ‘80, il Gruppo fondato da Angelo Magnelli agli inizi si occupava prevalentemente di intermediazione immobiliare, in particolare con il mondo delle banche. Nel periodo compreso fra la fine degli anni ‘80 ed il 2000, il sistema banca era in gran fermento e la circostanza ha consentito al Gruppo BEL di cooperare con il mondo bancario per il reperimento, sul territorio nazionale, di circa duecento immobili da destinare a sportelli bancari. Il passaggio da puro intermediario a investitore immobiliare avviene rapidamente e contribuisce a dare al Gruppo una decisa impronta tesa alla sempre maggiore redditività degli assets. Nel tempo, ed è qui la chiave di volta, grazie all’intuito del figlio del fondatore, Armando Magnelli, ed ora della nipote Alessandra Magnelli, Bel Real Estate Group si specializza nell’assistenza e nella ricerca di più ampie superfici immobiliari di pregio rivolte a tenants non solo del settore bancario ma anche, e per lo più, del settore dell’alta moda ovvero di brands della moda di rilevanza internazionale. Tra le grandi operazioni messe a segno nel nord Italia c’è l’acquisto dell’immobile da Autogrill , prospiciente piazza Duomo a Milano, per 18 milioni di euro e l’ex palazzo Telecom a Piacenza per 6 milioni di euro.

Infatti il core business del gruppo si estende sempre più all’acquisto di interi stabili, alla successiva locazione e anche alla vendita a terzi investitori. Dal 2007 l’inizio di una grande e proficua espansione all’estero sia con investimenti nell’ Europa comunitaria sia nel Centro e Sud America con una particolare attenzione agli Stati Uniti al Brasile ed al Messico. Ma come arrivano a Bari? ” Era da tempo che volevamo venire in via Sparano, per noi è la via Montenapoleone del mezzogiorno’- ci racconta Alessandra Magnelli, amministratore unico di Apulia Design District, società del Gruppo BEL che ha acquistato gli immobili a Bari- ” La vostra città è un bell’esempio del sud e dell’Italia, da voi abbiamo visto un’imprenditoria attiva che non si è arresa nei momenti difficili e che non teme confronti. E’ una città molto appetibile. Siamo stati attratti dallo spirito imprenditoriale che si respira e dalla capacità di interlocuzione. A Bari si parla di affari, ecco perché l’abbiamo scelta e preferita rispetto a tante altre realtà nazionali ugualmente blasonate. Ci mancava via Sparano, una via alla pari di altre prestigiose e bellissime vie che, in Italia, troviamo solo a Milano, Roma, Torino e Genova. Su quella via, per noi una delle più blasonate d’Italia, si respira il bello e la produttività e sappiamo anche che è in corso una grande operazione di restyling, del quale ci farebbe piacere ricevere quanti più dettagli possibili e magari visionare il rendering”.

Il management di Bel Real Estate Group è carico di entusiasmo ed intraprendenza. “Aver perfezionato questa operazione immobiliare è un po’ la caratteristica imprenditoriale della nostra famiglia, lavorare sodo senza perdere di vista la sostenibilità economico finanziaria di ogni investimento. Come si suole dire, mai fare il passo più lungo della gamba” - interviene l’amministratore delegato del Gruppo BEL, Armando Magnelli, prossimo a passare il timone alla figlia Alessandra- ” Questa è la caratteristica che ci ha contraddistinto per circa 30 anni, ci ha permesso di occupare una posizione di rilievo a livello nazionale ed altresì, nei momenti delicati della storia immobiliare e finanziaria del Paese, ci ha consentito di preservare il patrimonio sociale e di diversificare gli investimenti anche al di fuori del territorio nazionale laddove le prospettive si presentavano più interessanti”.

Ma è la figlia Alessandra Magnelli a riprendere la parola precisando che “La nostra specializzazione riguarda l’interlocuzione con gli operatori del made in italy e non solo, del settore moda e anche di altro. I nostri clienti sono della caratura di Zara, Kering (Gucci n.d.r.) H&M, Salmoiraghi e Viganò, Geox, Coin, Pimkie, La Gardenia, OVS, solo per citarne alcuni. Abbiamo in cantiere altri importanti investimenti sia al sud sia al centro, in Toscana ed Emilia”. Ed è sempre lei, prossima a prendere il posto del padre alla guida del colosso immobiliare, ad assicurare che i tenants presenti negli immobili di Bari hanno manifestato l’interesse e l’intenzione di proseguire nei contratti di locazione per continuare ad operare sul mercato barese anche se, altri marchi, hanno manifestato una grande attenzione nel voler sbarcare a Bari. E alla domanda se c’è interesse ad acquistare altri immobili sua via Sparano, ci è stato risposto senza esitazione ” Certo che sì, sempre che si trovino altri immobili di prestigio”.