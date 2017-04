Regione, tagli agli stipendi il personale è in rivolta

BARI - Da maggio 2015 impiegati e funzionari della Regione non percepiscono più le voci integrative della retribuzione perché è stato congelato il fondo della contrattazione decentrata. E, se non si troverà una via di uscita, saranno chiamati a restituire anche i 18 milioni ottenuti (illegittimamente) dal 2011 al 2016. Fino a 300 euro al mese a testa, che su uno stipendio di 1.200-1.300 euro fanno la differenza tra una vita dignitosa e la crisi. Per questo il personale regionale è in agitazione: da oggi, e per tutti i mercoledì pomeriggio, i dipendenti di riuniranno in sit-in («Fuori dall’orario di lavoro», sottolineano i sindacati) sotto gli uffici della presidenza: chiedono che si trovi una soluzione.

«Stiamo aspettando che la ragioneria generale dello Stato dia il visto al bilancio, poi ricostituiremo il fondo e andremo alla contrattazione con i sindacati», garantisce l’assessore al Personale, Antonio Nunziante in relazione al contratto integrativo scaduto e non rinnovato. Ma il vero problema sono quei 18 milioni. La questione è complessa, e riguarda i tetti alle spese per il salario accessorio fissati dalla legge: non devono superare il valore del 2010, che per la Regione Puglia (all’epoca in piano di rientro, e con le assunzioni bloccate) era particolarmente basso. Eppure nel corso degli anni quel tetto è stato sistematicamente superato, con «un’impropria imputazione su capitoli del bilancio autonomo regionale». Non è successo solo qui (il Comune di Roma è fuori di 320 milioni, Bari di circa 15), tanto che la legge prescrive una serie di modalità per effettuare il recupero. «I dirigenti - spiega Nunziante - stanno preparando una proposta di delibera che esaminerò e porterò in giunta per la discussione. È un percorso che dobbiamo fare insieme ai sindacati, nulla sarà fatto di autorità».

La ricognizione degli uffici ha fatto emergere che dal 2009 in poi sarebbero state erogate indennità senza copertura legislativa. A maggio 2015 l’ex dirigente del personale congelò tutti i pagamenti. Ma oggi sembrerebbero esserci poche alternative al recupero secco, con le inevitabili storture del caso. Chi nel frattempo è andato in pensione infatti non restituirà niente, mentre i tagli colpiranno anche i neoassunti. La questione, in altre amministrazioni, è oggetto di esame da parte della Corte dei conti per via dela responsabilità dei dirigenti. «Il Milleproroghe - dice però Roberto Merico della Uil - consente di coprire i disavanzi del fondo per il salario accessorio con i risparmi ottenuti sui canoni di fitto. Lo ha già fatto il sindaco di Roma, chiediamo che lo faccia anche la Regione».

La spesa del personale della Regione (dato 2015, ultimo ufficiale) ammonta a circa 141 milioni, il tetto del fondo per la contrattazione decentrata dal 2011 al 2016 oscilla tra i 24 e i 25 milioni: in alcuni anni (fino al 2014) ne sono stati spesi anche 31. Il problema riguarda circa 2.500 dipendenti (sono esclusi i dirigenti), cui il contratto integrativo porta fino a 300 euro lordi l’anno, ma i progetti obiettivo e le indennità extra permettono di arrivare a qualche migliaio di euro. Mettendo tutto insieme, viene fuori un bel danno.[m.scagl.]