Con piazze, verde e arte si riparano i «non luoghi»

di FRANCESCO PETRUZZELLI

Una grande opera di ricucitura urbana. Con i sindaci armati di ago e filo dal valore complessivo di 100 milioni di euro. Per colmare i vuoti dei «non luoghi», figli delle vecchie zone 167 e dell’edilizia popolare. Anche solo con piazze nuove, centri di aggregazione, piste ciclabili, impianti sportivi e tanto verde.

La Città Metropolitana di Bari spegne la sua seconda candelina aggiudicandosi «Periferie Aperte», il bando del Governo che finanzia gli interventi mirati in zone abbandonate e degradate, a forte disagio sociale. Per l’ente di via Spalato – piazzatosi ai primissimi posti della graduatoria nazionale per la qualità e la coerenza dei progetti presentati – sono arrivati 40 milioni di euro che, sommati ai 60 milioni già previsti con investimenti del pubblico e del privato, permetteranno ai Comuni del Barese di ultimare vecchie e nuove incompiute. «Abbiamo agito pensando alla bellezza dei nostri territori e facendo un lavoro di squadra senza campanilismi. Anzi, li abbiamo abbassati dimostrando nei fatti che la Città metropolitana è, a tutti gli effetti, un ente che funziona, nonostante le difficoltà organizzative dovute alla fase di transizione», dice il sindaco metropolitano Antonio Decaro, circondato dai colleghi di ogni colore politico, di destra, di sinistra, civici e Cinque Stelle (con l’unico amministratore grillino, il primo cittadino di Noicattaro, Raimondo Innamorato) riuniti nella sala del consiglio metropolitano. E tutti a ribadire l’importanza di «un metodo innovativo, dopo anni nei quali la Provincia era vista come un ente distante dai bisogni dei territori».

I numeri del bando - Periferie Aperte si sviluppa attraverso 37 interventi strategici di riqualificazione dello spazio pubblico in 36 Comuni. Il progetto complessivo prevede la riqualificazione di 11 piazze, la creazione di 17 parchi urbani polifunzionali, il rafforzamento del «greening urbano» in 18 Comuni, 11 nuove aree sportive attrezzate, l’implementazione di nuovi dispositivi di sorveglianza e gestione della sicurezza in 17 Comuni, la riqualificazione di 9 vettori di mobilità ciclo-pedonale, per un totale di 2 milioni di metri quadri di superficie riqualificata e riconvertita. La palla che adesso passerà ai singoli Comuni.

Il caso Bari -Il capoluogo si porta a casa oltre 15 milioni di euro che permetteranno di riqualificare pezzi del Libertà e del San Paolo. Nel primo resta confermato il parco urbano sui suoli dell’ex Gasometro con l’area pedonale di corso Mazzini trasformata in un boulevard. Poco più avanti invece nascerà la nuova piazza Disfida di Barletta. Sul lato opposto, con via Ettore Fieramosca nel ruolo di cerniera tra i due nuovi spazi all’aperto, sorgerà la grande piazza del Redentore, con l’intera pedonalizzazione dell’ultimo tratto di via Crisanzio e di tutta via Martiri d’Otranto. Sarà completamente rifatta la piccola e stretta via Dante, lungo il tratto che va da via Quintino Sella sino a via Brigata Bari.

Al San Paolo, invece, è previsto un intervento di riqualificazione che attraversa i diversi comparti del quartiere, creando una connessione tra la stazione della metropolitana Cittadella e la futura stazione Delle Regioni, attraverso un nuovo disegno complessivo degli assi viari: la ridefinizione di alcune sezioni stradali consentirà di inserire piste ciclabili e nuove alberature, nonché di ricavare nuovi spazi pubblici, trasformando aree di risulta e incolte in aree ludiche, con la possibilità di aprire chioschi per piccole attività economiche. Nello stesso quartiere è previsto il progetto della piazza prospiciente la chiesa di San Paolo, la rigenerazione di una corte residenziale, la realizzazione di un percorso pedonale, in parte sopraelevato su viale Puglia, che connette l’area dei servizi (la posta e il mercato coperto) con il Parco Romita e una serie di nuove aree verdi e piazze attrezzate.

Gli altri cantieri più significativi - Ben 17 milioni saranno dedicati al verde e altri 10 ai parchi urbani polifunzionali per recuperare piccoli e grandi suoli abbandonati, ruderi e impianti sportivi lasciati a metà. A Bitetto ad esempio i più piccoli non dovranno più calciare il pallone sulle porte del santuario del Beato Giacomo. A pochi metri di distanza, nella pineta comunale e nel giardino della Benedetta, avranno i loro spazi ludici, incluso un campetto di calcio. Skatepark, campi di basket e per altri discipline sportive invece a Bitonto, nella periferia nord-est del paese, come antidoto contro il disagio giovanile e il rischio criminalità. Alberobello riqualificherà il suo parco della Rimembranza, mentre Gioia del Colle rimetterà a posto la zona degli impianti sportivi per farne una cittadella del benessere, a misura di famiglie e di disabili. Sulla costa, Mola conferma la sua vocazione alle due ruote con nuove piste ciclabili in via Paolo VI, strade e parcheggi. Gli stessi previsti a Polignano nel parco della Statale: verde e posti auto aggiuntivi per smaltire l’assalto di turisti e visitatori soprattutto durante la stagione estiva. Monopoli si fa bella con il recupero di Lama Belvedere. A Turi due zone periferiche saranno finalmente fruibili: su via Conversano sorgerà il parco urbano, via Dell’Andro invece avrà i suoi luoghi di aggregazione. Ma saranno interventi anche all’insegna delle agorà, anfiteatri e spazi all’aperto, come nella zona 167 di Giovinazzo o a Casamassima belle villette di via Noicattaro, via Degli Alberi e via Bari. Sulla Murgia anche Altamura si rifà il look con una migliore viabilità di connessione tra piazza Matteotti e il Monastero del Soccorso. Cassano punta invece alla riqualificazione del quartiere Sacro Cuore.

Alle porte di Bari si va dalla risistemazione con aree attrezzate e verde pubblico della zona Cecilia a Modugno, sino alla riqualificazione di piazza Trieste ad Adelfia, di largo 2 Giugno a Valenzano (inclusi corso Benedetto Croce e via Fermi) e del parco comunale di Noicattaro. Conversano ha candidato invece la sua frazione Triggianello, con parco urbano e ristrutturazione della piazzetta antistante la chiesa della Santissima Addolorata. Altri interventi su aree pubbliche e parchi nelle varie Acquaviva, Binetto, Bitritto, Capurso, Castellana Grotte (Villa Tacconi), Cellamare (Cittadella dello Sport), Corato, Gravina (zona San Sebastiano-Ex Mattatoio), Grumo, Locorotondo, Noci, Palo, Ruvo, Santeramo, Terlizzi, Toritto e Triggiano.

L’arte - Al termine dei lavori ciascuno dei Comuni del Barese avrà anche una sua opera d’arte, con la creazione di di un museo diffuso e periferico del contemporaneo attraverso la realizzazione di 41 opere d’arte (sculture, installazioni o street art) disegnate da giovani collettivi di artisti e urban designer.