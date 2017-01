Bari, caccia a gol nuovi Floccari in pole position

di Davide Lattanzi

BARI - Non solo Morleo. Il Bari sta intessendo mille contatti sul mercato invernale che ieri ha preso ufficialmente il via. Sistemata con il mancino ex Bologna la corsia difensiva sinistra, il direttore sportivo Sean Sogliano sta concentrando la sua attenzione sull’attacco. Un settore che potrebbe vivere un’autentica rivoluzione. Ormai noto, infatti, l’addio di Gaetano Monachello: il club biancorosso non può aspettare i lunghi tempi che impone il recupero della punta siciliana, reduce da operazione di ernia bilaterale, all’inguine. Proprio in queste ore, sarà definito l’accordo per il ritorno della 22enne punta all’Atalanta, proprietaria del suo cartellino.

Folto il numero dei profili monitorati dalla società pugliese per rimpiazzarlo. Sergio Floccari resta una delle trattative più avviate: sul 35enne di proprietà del Bologna, però, si registra la forte concorrenza di Cesena e Vicenza. Allo stesso modo, continua ad essere un obiettivo Filip Raicevic, 23enne montenegrino che potrebbe lasciare proprio Vicenza. Sullo sfondo, permane pure la suggestiva candidatura di Alberto Gilardino: il 34enne campione del mondo nel 2006 vuole chiudere la breve parentesi con l’Empoli, vanta estimatori in serie A (Bologna e Pescara), ma potrebbe anche farsi vincere dal fascino di una piazza come Bari. Altri possibili obiettivi sono Alfredo Donnarumma (Salernitana) e Andrea Catellani (Carpi), ma, in entrambi i casi, non sembrano negoziazioni particolarmente intense, almeno finora. Sogliano guarda, inoltre, gli emergenti delle categorie inferiori: il dirigente piemontese segue M’Bala Nzola, 20enne francese che si è messo in luce in Lega Pro, con il Francavilla.

Altro settore bisognoso di innesti è il centrocampo. Leandro Greco è un obiettivo alla portata. Il 30enne in grado di disimpegnarsi da regista e mezzala è fuori dai programmi del Verona con cui potrebbe a breve siglare la rescissione del vincolo: la trattativa per portarlo in Puglia è avviata. Non si perde di vista Francesco Lodi (Udinese), così come non tramonta il sogno di arrivare a Davide Di Gennaro (Cagliari).

Nelle ultime ore, però, è rimbalzata anche la candidatura di Francesco Bolzoni, 27 anni, in forza al Novara. Parallelamente alle trattative in entrata, Sogliano lavora sia sui rinnovi di contratto, sia in uscita. In particolare, è in evoluzione il dialogo sui portieri: concreti i passi avanti per prolungare il vincolo (in scadenza a giugno) di Alessandro Micai. Entro l’inizio della prossima settimana, potrebbe essere siglata l’intesa per blindare il 23enne mantovano per i prossimi tre anni. Dato l’esiguo spazio trovato finora, potrebbe tornare al Torino (ed essere poi dirottato altrove) Salvador Ichazo. Per sostituirlo, interessano Giacomo Poluzzi (Andria) e soprattutto Alberto Brignoli, 25 anni, pronto a rientrare alla Juventus dopo l’esperienza in Spagna, al Leganes.

Scontato l’addio di Kingsley Boateng (sondato da Cittadella e Pro Vercelli), è in bilico persino la posizione di Giuseppe De Luca. La «zanzara» (il cui cartellino appartiene all’Atalanta) è finita nel mirino di Cesena e Pisa e, dato il rendimento non all’altezza delle aspettative, non è tra gli incedibili. Discorso analogo vale per Valerio Di Cesare. Il difensore romano ha il vincolo in scadenza al prossimo giugno: sono partiti sondaggi di Pescara e Cremonese. Qualora arrivasse l’offerta giusta, potrebbe partire: in tal caso, occorrerebbe un innesto al centro della retroguardia per rimpiazzarlo.