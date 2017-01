Tennis, Vinci ai quarti a Brisbane

ROMA - Roberta Vinci si è qualificata per i quarti di finale del «Brisbane International», torneo Wta Premier dotato di un milione di dollari di montepremi che ha aperto la stagione sul cemento australiano. Al secondo turno la 33enne tarantina, numero 18 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, ha sconfitto per 6-4 6-2, in un’ora e 19 minuti di gioco, la giapponese Misaki Doi, 29enne mancina di Yokohama numero 40 della classifica Wta.

Prossima avversaria dell’italiana sarà la ceca Karolina Pliskova, numero 6 Wta e terza favorita del seeding: l’azzurra si è aggiudicata entrambi i precedenti.

Esordio poco convincente per la slovacca Dominika Cibulkova, numero 5 del mondo e seconda testa di serie (sarà avversaria delle azzurre in Fed Cup a Forlì a metà febbraio), ed ha rischiato molto con la cinese Shuai Zhang, numero 23 Wta. La 27enne di Bratislava si è infatti trovata sotto di un set e di un break prima di riuscire ad entrare in partita: e nel set decisivo, avanti 3-0 e 4-1, si è fatta riagguantare prima di riuscire a chiudere 2-6 6-4 6-4. Ai quarti di finale se la vedrà contro la francese Alize Cornet (n. 41 Wta).

E’ invece finita la favola di Destanee Aiava, la 16enne che aveva passato il primo turno con una certà facilità. Troppo forte Svetlana Kuznetsova per la giovanissima australiana. La 16enne di Melbourne (è nata il 10 maggio 2000), numero 387 del ranking mondiale, diventata la prima giocatrice venuta al mondo nel nuovo millennio a vincere un match nel main draw di un torneo Wta, ha ceduto per 6-4 6-3 alla russa numero 9 del ranking mondiale e quinta favorita del seeding. Resta comunque straordinario il torneo della giovane australiana, partita dalle qualificazioni, che a Melbourne sarà la prima classe 2000 nel main draw di uno Slam.