Rapina oreficeria per fare un regalo arrestato un 25enne

TRIGGIANO - I Carabinieri di Triggiano hanno arrestato G.N., 25enne barese, per una rapina ai danni di un’oreficeria di Triggiano. Si cerca un complice.

L’episodio risale alla sera del 29 dicembre ed è avvenuto nella gioielleria di via Casalino. I due rapinatori, entrati incappucciati e armati di una pistola, si sono impossessati di monili in oro ed argento, di un orologio da uomo e di un anello in oro bianco. Poi la fuga a bordo di una Fiat Panda, la cui targa è risultata quella di un'altra autovettura.

L'arrestato è stato rintracciato a Bari, nel quartiere Libertà. Aveva ancora con sé la refurtiva. Sequestrata anche la pistola giocattolo usata per commettere la rapina.