Bari in caduta, sale Foggia in chiaroscuro la Basilicata

L’Italia a due velocità anche sul fronte universitario. Gli atenei del Nord vanno a gonfie vele, quelli del Sud arrancano. È quanto emerge dall’indagine, pubblicata ieri da «Il Sole 24 Ore», sulla qualità degli atenei italiani in relazione ad alcuni parametri presi in esame, tra didattica, ricerca e attrattività.

Dal dossier esce con le ossa rotte soprattutto l’Università di Bari che rispetto allo scorso report scende di tre gradini fermandosi al 58esimo posto. In controtendenza l’ateneo di Foggia che guadagna cinque posizioni (31) e Lecce che scala quattro gradini fermandosi alla 45esima posizione. L’Università di Basilicata conferma il risultato della precedente edizione dell’indagine (44esimo posto).

La classifica del quotidiano economico tiene conto di dodici indicatori che misurano i risultati della didattica e della ricerca. Ai primi sei posti nella classifica delle Università statali ci sono Verona, Trento, Bologna, il Politecnico di Milano e l'Università di Padova. In coda - con Bari che, come dicevamo, è al 58esimo posto - ci sono Cagliari (59), l’Università della Calabria (60) e la Parthenope di Napoli (61). Sono tutte strutture del Mezzogiorno, ma al Sud esistono delle eccezioni, a cominciare da Salerno che consolida il suo status di «eccezione territoriale», scalando dieci posizioni (dalla 26esima posizione del 2015 alla sedicesima), Foggia, Messina, Campobasso e Lecce. Tra le università non statali, la Luiss «Guido Carli» di Roma al primo posto supera la Bocconi Milano (che perde dunque una posizione e scende al secondo posto). La Lum di Casamassima è all’undicesima posizione. La classifica è chiusa dalla Kore di Enna.

Scendendo nel dettaglio dell’indagine de «Il Sole 24 Ore», si prende in esame alcuni indicatori. Sul fronte della didattica l’Università di Basilicata è quella che sta meglio (37esimo posto), seguita da Foggia (38), Lecce (43) e Bari (50). Tra le strutture private la Lum di Casamassima è al decimo posto. Cambio al vertice apulo-lucano per quanto riguarda la ricerca: va meglio Foggia (29) a cui seguono Lecce (46), Basilicata (48) e distaccata Bari (59). La Lum di Casamassima è all’ultimo posto tra gli atenei non statali in questa speciale classifica.

Il report analizza dodici indici per meglio definire la qualità dell’offerta universitaria italiana. L’ateneo lucano primeggia in due segmenti dell’indagine: innanzitutto è riuscito a finanziare il 100 per 100 gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio. Lo stesso risultato ha ottenuto l’ateneo di Foggia, mentre Bari e Lecce si fermano rispettivamente al 71,3 per cento e al 75,6 per cento.

Inoltre, l’Unibas ha ottenuto un giudizio positivo da parte dei laureandi sui corsi di studio (il voto è stato 8, appena sotto all’Università di Camerino, che ha ottenuto 8,1), consentendogli di guadagnare il secondo posto. Bene, in questa speciale graduatoria, anche Lecce (8, stesso voto e stessa posizione della Basilicata). Più indietro Foggia (al 18esimo posto). Consensi da parte dei laureandi anche per la Lum di Casamassima che tra gli atenei privati si piazza addirittura al primo posto.

Capitolo attrattività: l’Unibas è al 28esimo posto superando di gran lunga le università pugliesi, con Bari al 45esimo posto, Foggia al 48esimo e Lecce al 54esimo. Scarsa attrattività per la Lum di Casamassima che precipita al 14esimo e ultimo posto. La qualità della produzione scientifica, infine, premia Foggia (sesto posto) che distacca gli altri atenei pugliesi (Lecce e Basilicata al 40esimo posto e Bari al 54esimo). La Lum galleggia all’ottavo posto tra gli atenei privati.

ma.bra.