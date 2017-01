Il Politecnico di Bari diventa sede del Servizio Civile Nazionale. Nel nuovo bando, appena pubblicato, sono stati riservati otto posti per volontari che potranno svolgere, durante quest’anno, il proprio progetto in vari uffici dell’amministrazione centrale, in via Amendola. La domanda di partecipazione, con scadenza il 10 febbraio prossimo, ore 14, è reperibile on line, insieme al bando, alla descrizione del progetto e alla guida per portare a termine la procedura al seguente link: http://www.serviziocivile.gov. it/menusx/bandi/selezione- volontari/ bandovolautofinanziati_ 27122016/#ScegliProgetto