Cinque rapine in poche ore, di cui 4 con la stessa macchina: Roberto De Giglio, 27 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato da personale della Squadra mobile con l'accusa di rapina aggravata e continuata e tentata rapina.

Il giovane, dopo essersi introdotto in un cortile condominiale al rione Japigia, armato di coltello e con il volto coperto da passamontagna, ha rapinato l'auto, una Fiat Punto, a una donna. Subito dopo si è allontanato per mettere a segno quattro colpi nel giro di un'ora e mezza: il primo, fallito, all'interno di una tabaccheria al rione Carrassi dove la reazione improvvisa del titolare ha messo in fuga il rapinatore. La seconda, a distanza di poco tempo, a un'anziana signora cui è stata sottratta una borsa di marca Luis Vuitton e ancora due colpi in altrettanti esercizi commerciali del rione Japigia il primo presso una lavanderia a cui è stato sottratto l’incasso e la seconda presso un distributore di carburanti, colpo quest’ultimo che è fallito perché l’addetto ai rifornimenti è riuscito a scappare ed a rifugiarsi all’interno di un bar.

Tutte le segnalazioni avevano in comune l'auto, una Fiat Punto, con cui il malvivente si allontanava. Una pattuglia della squadra mobile è riuscito a intercettare l'auto e, dopo un inseguimento, ha bloccato il malvivente in via Archimede.

La perquisizione personale, estesa al veicolo, ha consentito di rinvenire e sequestrare il coltello utilizzato per minacciare le vittime ed uno scaldacollo con due fori praticati all’altezza degli occhi; in uno zaino in tela è stata rinvenuta la somma di euro 195,77, risultata poi essere la somma rapinata all’interno della lavanderia, e la borsa marca “Louis Vuitton”, con all’interno effetti personali e documenti identificativi, sottratta all’anziana signora rapinata al quartiere Japigia.