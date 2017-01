di Annadelia Turi

Il cadavere di un uomo, con ogni probabilità un senza tetto è stato rinvenuto poco fa a Bari, in piazza Cesare Battista a pochi passi dall'ingresso dall'Ateneo e sotto una giostrina. Le sue generalità non sono state rese note poiché l'uomo non ha con sé documenti di identità. Per il medico legale Biagio Solarino che è sul posto si tratta di un uomo dell'apparente età di 50 anni. Da un primo esame esterno del cadavere non risultano ferite sul corpo ma solo alcune macchie di sangue alla bocca. L'uomo è stato trovato vestito riverso per terra. Potrebbe essere morto tra le due e le tre della notte scorsa. A dare l'allarme è stata una passante che ha chiamato il 113. Immediato l'intervento degli agenti delle volanti insieme a carabinieri e 118. Del caso si occupa il magistrato Francesco Bretone.