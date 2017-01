Potenza fa il «botto»con la diretta su Rai1

Ancora un successo per lo show di Capodanno di Rai1, L’anno che verrà, trasmesso in diretta da Potenza ieri sera e proposto in contemporanea anche su Radio1 Rai e nel mondo da Rai Italia. Complessivamente 18,4 milioni di italiani - segnala una nota della rete ammiraglia Rai - hanno scelto di aspettare e festeggiare l’arrivo del nuovo anno con Rai1 dedicando mediamente alla visione dello spettacolo oltre 82 minuti.

La prima parte dello show (20.51-00.57) ha registrato un ascolto medio pari a 5,3 milioni di ascoltatori e uno share del 31.8%, con un progresso di 0,7 punti rispetto all’anno scorso. La seconda parte (1.02-1.59) ha registrato un ascolto medio pari a 3 milioni di ascoltatori e uno share del 31.1%, con una crescita di quasi 2 punti rispetto all’anno scorso. Allo scoccare della mezzanotte sono stati oltre 9,5 milioni gli italiani che hanno brindato al nuovo anno con Rai1 per uno share pari al 54.5%. Brindisi che si è protratto per un altro minuto visto che il picco di ascolto (9,6 milioni) e share (55.4%) si è registrato alle 00.01. Si tratta di gran lunga del miglior risultato delle ultime tre edizioni dell’Anno che verrà.