Un uomo è morto la notte di Capodanno in un incidente stradale avvenuto sulla statale 379 Brindisi-Bari, nei pressi dello svincolo per Torre Canne. La vittima si chiamava Giovanni Nisi, aveva 55 anni ed era di Ceglie Messapica. L'uomo viaggiava insieme alla moglie a bordo di una Citroen C3 che per causa ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. L'uomo è morto sul colpo mentre la moglie, 50enne, è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi. Da quanto appreso i due stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata dell'ultimo dell'anno a casa di famigliari.