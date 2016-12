BARI - Nella tarda mattinata di ieri, a Bari, la Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un giovane incensurato di 18 anni per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.

I poliziotti della Squadra Volante, grazie ad una tempestiva e scrupolosa attività d’indagine, hanno individuato il giovane che, con altri tre ragazzi, armati di pistola e travisati da passamontagna, aveva perpetrato una rapina all’interno di un supermercato al quartiere Libertà.

I tre complici erano strati arrestati nella flagranza del reato mentre l’odierno indagato era riuscito a guadagnare la fuga.