Sarà Potenza, capoluogo della Basilicata, a ospitare per quest'anno la grande kermesse del Capodanno targato Rai. Mattatori della serata Amadeus e Teo Teocoli, che da piazza Mario Pagano accompagneranno il pubblico verso il tradizionale conto alla rovescia fino allo scoccare della mezzanotte.

A farla da padrona, come da prassi consolidata, tanta musica, comicità e spettacolo, senza contare gli intermezzi di divulgazione storico-culturale pensati per promuovere il territorio lucano. I collegamenti da Matera capitale europea della Cultura 2019 saranno a cura della primadonna del San Silvestro di Rai1 la giornalista Francesca Barra da Policoro. La bella Francesca lavora già da oltre un mese per i sopralluoghi nella sua terra dove giovedì è stata raggiunta dal direttore dell'ammiraglia di viale Mazzini, il giovanissimo barese Andrea Fabiano. Con la Barra anche i tre figli, Renato il primogenito, Emma Angelina e la piccola Greta nata nella scorsa estate. A dare una mano alla conduttrice la mamma bolognese che le ha trasmesso una grande passione per la cucina.

La diretta de «L'anno che verrà», di fatto, sarà seguita poi da Carlotta Tedeschi e John Vignola per #rai Radio 1, che realizzeranno incursioni e interviste direttamente dal backstage della trasmissione. Collegamenti anche alcuni tra i più meritevoli artisti lucani, a partire dai Tarantolati di Tricarico.

Le oltre quattro ore di show metteranno assieme grandi ospiti nostrani e internazionali, da Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana ai Gazebo; da Edoardo Bennato a Sandy Marton; da Nek a Tony Hadley. Ad accontentare i più giovani il duo Benji & Fede e Valerio Scanu, insieme ai tradizionali intrattenitori del Lucca Comics della Miwa Cartoon Band. Presenti anche Noemi, Arisa e Alex Britti, reduci dalla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Immancabili i protagonisti del varietà del venerdì sera Tale e Quale Show Leonardo Fiaschi, Lorenza Mario, Antonio Mezzancella e Silvia Mezzanotte. Dai talent, Ethan Lara, Luca Tudisca, Claudia Megrè, Francis Alina Ascione e Vincenzo Capua. Ad accompagnare gli artisti l'orchestra di 30 elementi del maestro Stefano Palatresi, che insieme al corpo di ballo di Marco Garofalo con Samanta Togni contribuirà a rendere ancor più suggestiva l'atmosfera della piazza. La regia è affidata a Maurizio Pagnussat. Il #Capodanno Rai è tradizionalmente la réunion del vecchio e del nuovo, ci confida Fabiano, passato e presente che trovano nella musica la loro perfetta sintesi. Gli slogan recitano: «Sarà una lunga e grande festa per tutto ciò che di bello abbiamo vissuto e per tutto ciò che di buono ci aspettiamo con l’arrivo del nuovo anno». L'anno che verrà vuole essere «una festa di piazza» aggiunge il direttore di Rai 1 che approfitta sempre delle occasioni di lavoro per tornare nella sua amata Bari. Ma in terra di Puglia il Capodanno si annuncia spumeggiante. Festa che vai, vip che trovi. Volete tutte le anticipazioni? Eccole per voi e tanti affettuosi auguri di un favoloso 2017.

La lenticchie di Loredana a Cellino - Capodanno romantico e casalingo per Al Bano che resterà a Cellino con la compagna Loredana Lecciso e i parenti stretti. Raffaella, la gemella di Lory è influenzata ma dovrebbe comunque raggiungere casa Carrisi in tempo per il cenone. «A me spetta il compito di preparare le lenticchie», ci dice la Lecciso. «Mai come questo San Silvestro a casa nostra si respira un'aria di dolcezza e serenità». Da quando Al Bano, colpito poche settimane fa da 2 infarti ed operato al Santo spirito di Roma, ha fatto ritorno a Cellino, Lory non si è mai staccata dal suo uomo. Anzi, su istagram è spuntata una foto che ritrae l'anulare sinistro di Loredana dove fa bella mostra di sé uno splendido brillante. Da qui il piccolo giallo sul pegno d'amore di Al Bano che sarebbe poi la sua scintillante e preziosa dichiarazione di matrimonio (cerimonia entro settembre 2017). In realtà - come confida la Lecciso in esclusiva a La Gazzetta del mezzogiorno- non c'è bisogno di «carte bollate» per formalizzare un profondo legame. «Pur non avendo la fede al dito, sono la mamma di due figli di Al Bano» aggiunge la conduttrice «questo mi consente di sentirmi già parte integrale della sua vita rispettando ovviamente gli equilibri e gli affetti che c'erano nella sua esistenza prima di me». Niente nozze allora? Le amiche di Lory dicono che tutto può succedere visto che lei nei giorni scorsi è stata sorpresa addirittura in una boutique leccese mentre provava una serie di abiti bianchi. «Erano abiti da sera e basta» sospira Lory che vorrebbe far calare la privacy assoluta sulla sua vita amorosa. Ma la gloria è così, onori & oneri....

Missoni in Puglia, arrivano anche i Placido - Tania Missoni è appena arrivata a casa sua fra i trulli della Valle d'Itria per trascorrere il San Silvestro con gli amici pugliesi prima di volare a Saint Moritz la mattina del 2 gennaio.

Sono sbarcati invece proprio a Cellino dopo Natale Michele Placido e la moglie Federica che trascorrono romantiche giornate a passeggio fra baci e coccole nel Salento. Dai Caraibi dove è in vacanza con il marito Nicola Carraro dovrebbe arrivare i primi dell'anno anche un'altra storica amica di Al Bano, la bionda e brava Mara Venier che - segnatevi questa ghiotta anticipazione - il prossimo anno torna a condurre «La vita in diretta» al posto di Cristina Parodi Gori. Stasera la festa più chic è quella organizzata nella lussuosa Masseria Traetta ad Ostuni dove si accede solo dietro prenotazione con tanto di «codice segreto» e mascherina sul volto da togliere rigorosamente dopo la mezzanotte. Giuseppe Primicerio leggendario manager della Traetta ha perfezionato un menu da 5 stelle che alcuni gusteranno nel privè. Tavolo prenotato con trionfi di peonie per i principi Giuliano e Fabrizia Dentice di Frasso che saranno in compagnia della giornalista brindisina Monica Setta (sbarcata ieri al Monte Sarago di Ostuni dove vorrebbe farsi raggiungere dell'amica del cuore Rita Dalla Chiesa per una reunion con Loredana Lecciso) dell'archeologo Donato Coppola con la moglie Antonella e dell'avvocato Michele Conte. Dopo la mezzanotte musica & champagne da Lillo Santomanco al Bar 83 mentre la piazza della Città bianca si animerà fra suoni e cultura grazie alla capacità indiscussa dell'assessore Niki Maffei. Invitatissimi fra cenoni e cocktail il primo cittadino Gianfranco Coppola e la splendida moglie Eugenia, una delle first lady più eleganti di Puglia.

Regina a Cortina, Flavia a Brindisi - Pugliesi in transito dalla città Natale a Cortina regno dei vip per Capodanno 2017: è il caso di Aurelio Regina, potente imprenditore di origine foggiana trapiantato a Roma dove è stato ottimo presidente degli industriali della capitale. Regina che è caro amico del premier Paolo Gentiloni andrà a Cortina il 2 mentre negli stessi giorni è attesa a Brindisi la campionessa Flavia Pennetta in dolce attesa del primo figlio dal marito Fabio Fognini. Avvistata in un villaggio escusivo pure un'altra prenotazione super vip. Dovrebbe scendere in Puglia la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Arriverà davvero? Sarà sola o con il suo fidanzato? A Taranto torna la cardiologa Leda Galiuto che sta sbancando a Roma con il libro «Nutrire il cuore» scritto con lo chef Heinz Beck de La Pergola dell'Hilton. Qui da Back il cenone di stasera costa 1.400 euro a cranio ed è sold out. Infine, direttamente da Parigi passando da Roma dovrebbe giungere in Basilicata Gérard Depardieu.

Merito di un altro chef stellato Niko Sinisgalli da Scanzano Jonico e della moglie Maria Rosito che hanno conquistato il divo con la cucina lucana e sono diventati suoi intimi amici.