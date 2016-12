Bari, chiesto il processo per Savinuccio e Tommy

di Giovanni Longo

BARI - A volte c’era chi, da vittima di estorsioni, si sarebbe trasformato in una sorta di fiancheggiatore. Altre volte sarebbe stato il tornaconto personale, l’utile da conseguire in barba alla concorrenza, a fare ingolosire qualcuno accorciando le distanze tra mondi in apparenza così distanti tra loro. Una «terra di mezzo» in salsa barese dove i confini tra presunti mafiosi e imprenditori incensurati si sarebbero assottigliati.

Approda in un’aula di giustizia l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sul pizzo che il clan Parisi avrebbe imposto a numerosi imprenditori edili del quartiere Japigia. Chiusa la fase delle indagini, infatti, la parola passa al gup del Tribunale di Bari Alessandra Susca che, al termine dell’udienza preliminare (l’inizio è fissato per il 6 febbraio), dovrà valutare se rinviare a giudizio 56 imputati. A rischiare il processo sia uomini ritenuti elementi di spicco del clan, compreso il boss Savino Parisi, accusato di avere dato ordini ai suoi affiliati dal carcere, sia esponenti di quella che si potrebbe definire una «zona grigia» a cavallo tra l’economia reale e crimine organizzato. Le indagini denominate «Do ut des» condotte dagli agenti della Squadra mobile, coordinati dal pm antimafia Patrizia Rautiis, hanno acceso un faro sul presunto giro di appalti, estorsioni e connivenze, tra la «famiglia mafiosa» dei Parisi e una serie di imprenditori baresi.

Le accuse, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione e porto di armi, lesioni personali, illecita concorrenza, favoreggiamento e minaccia. Tra gli imputati che rischiano il processo, a parte «Savinuccio», 56 anni, Giuseppe Parisi, 52, detto «Mames», e Michele Parisi, 49 anni, detto «Gelatina», per non parlare di Eugenio Palermiti, 62 anni, alias «U’Gnor», altro pezzo da novanta del clan. C’era il giro delle estorsioni gestite dai due fratelli del boss, ritiene sempre l’accusa, poi quello di un altro Palermiti, detto anche «U’ nonn», c’era il racket di Battista Lovreglio, 58 anni, e quello di Antonio Cardinale, 49 anni, detto «U’ leng». Ognuno di questi «consoli» di Savinuccio, aveva poteri organizzativi e decisionali sul proprio «sottogruppo» in relazione alla gestione del giro assegnato ad ognuno dal padrino.

Nell’elenco degli imputati vi è anche Tommaso Parisi, 33 anni, detto «Il Cantante», figlio del boss. Secondo l’accusa sarebbe stato uno degli anelli della catena di comando della famiglia. Avrebbe incontrato il padre nei colloqui in carcere, portando all’esterno i sui ordini. Arrestato insieme ad altri presunti affiliati, Tommy Parisi è stato rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame. Ha sempre sostenuto di non avere alcun legame con le attività contestate ai suoi familiari, concentrato com’è sulla propria attività artistica di cantante.

L’inchiesta, sfociata lo scorso 14 marzo, con un’ordinanza di custodia cautelare seguita nei confronti di una trentina di persone, ha portato a galla un presunto sistema per imporre il pizzo ad alcuni imprenditori. I fatti risalgono al periodo 2010-2013. Ma nel mirino c’è anche chi «forniva un concreto e consapevole contributo alla medesima associazione, mettendo a disposizione del clan Parisi la propria capacità di impresa o di lavoro, aggiudicandosi i subappalti imposti dal clan alle varie ditte appaltatrici dei lavori», si legge nel capo d’imputazione relativo al concorso esterno in associazione mafiosa. Un obiettivo che si sarebbe realizzato «tramite l’accordo esplicito o implicito con i vertici del clan per il quale essi si aggiudicavano i subappalti riconoscendo al clan una percentuale sugli introiti. In tal modo contribuendo in maniera consapevole alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio». Dalla fornitura e posa in opera di intonaci alla installazione di porte; dalle pitturazioni al cemento. Alcune imprese - è sempre l’ipotesi investigativa - erano asservite al clan Parisi. Altre erano costrette a subire. Japigia, Valenzano, Triggiano, Mola le aree sotto scacco. Sequestrati al clan Parisi beni per 5 milioni di euro, considerati proventi del racket.

Sin qui l’ipotesi dell’Antimafia. La parola, adesso, passa al giudice che dovrà valutare se ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa a dibattimento.