A Bari e Potenza show di fine anno Piazza gremita di giovani per i rapper

A Potenza «l’anno che verrà», l’anno dei vip e dei talent, l’anno degli intramontabili della canzone italiana e della grande musica, della comicità fresca e genuina e naturalmente del ballo, tra successi di ieri e di oggi per animare la magica notte di San Silvestro.

Dopo Matera, capitale europea della Cultura 2019, che ha ospitato lo scorso anno l’evento, questa volta, grazie all’accordo siglato dalla Rai con la Regione Basilicata e il Comune di Potenza, è protagonista il capoluogo lucano.

E da qui, in diretta da piazza Mario Pagano, dal cuore del capoluogo della Basilicata, dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, intorno alle 21, arriverà fino a notte la lunga kermesse televisiva dell’«Anno che verrà», condotta da Amadeus e Teo Teocoli (trasmessa contemporaneamente in HD sul Canale 501 e in diretta anche su Rai Radio 1).

Per oltre quattro ore cast d’eccezione in una festa che, attraverso l’emozione della musica e dei ricordi, coinvolge diverse generazioni. Oltre 50 gli artisti: da Renzo Arbore con l’Orchestra italiana a Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Tony Adley, Noemi, Benji & Fede, Alex Britti, Valerio Scanu, Gazebo, Sandy Marton, la Cartoon band dei Miwa. E ancora alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di «Tale e Quale»: Leonardo Fiaschi, Lorenza Mario, Antonio Mezzancella e Silvia Mezzanotte. Una sessantina di artisti tra l’orchestra diretta dal Maestro Stefano Palatresi e il corpo di ballo con Samanta Togni e le coreografie di Marco Garofalo.

Dietro la macchina del Capodanno per la promozione della Basilicata, l’impegno di due pugliesi: il direttore di Rai1, Andrea Fabiano, nato a Bari, e il capo struttura Rai, Angelo Mellone, originario di Taranto, che, accompagnati da Antonio Caggiano, responsabile della comunicazione di Rai1, ospiti della redazione potentina della Gazzetta, hanno raccontato la «sfida» televisiva di Capodanno, la sua genesi e le aspettative sul fronte degli ascolti.

E nella notte dell’ultimo dell’anno, non poteva mancare un messaggio di solidarietà per i terremotati del Centro Italia. Con il numero 45500 si potrà finanziare il progetto scuola.

QUI BARI - A Bari, invece, notte più lunga dell’anno con tormentoni «Vorrei ma non posso» e «Andiamo a comandare» grazie alla partecipazione dei rapper Fedez e J-Ax. Sul palco, allestito in corso Vittorio Emanuele e che ha come cornice il teatro Piccinni, anche un altro beniamino del pubblico giovanile, e cioè l’artista rivelazione dell’anno Fabio Rovazzi.

Grande spettacolo a partire dalle 21 quello organizzato da Radionorba in collaborazione con il Comune. Ad accogliere le migliaia di fan in arrivo da tutto il sud Italia i Bari Jungle Brothers, band barese che quest’anno ha pubblicato il suo secondo album, «Moh!», che contiene, fra gli altri, un pezzo con J-Ax.

Imponente la scenografia, con un palco di 29 metri per 12 metri, 150 luci, un impianto audio da 40mila watt, 80 metriquadri di schermo gigante, due consolle dj, una delle quali larga 4 metri.

Per garantire la sicurezza, centro blindato, con blocchi di cemento antisfondamento. Unico varco, comunque presidiato da Esercito e forze dell'ordine, su via Marchese di Montrone.

«Non ci sono allarmi specifici - ha spiegato nel pomeriggio il questore di Bari, Giuseppe Esposito - ma si tratta di mettere in campo misure di prevenzione legate all’innalzamento del livello di allarme generale e all’elevato numero di persone attese».

Per questi motivi in campo 300 uomini a garantire la sicurezza, mentre nell’area dove sono stati collocati i blocchi di cemento previste pattuglie antiterrorismo, di polizia e carabinieri, e blindati dell’esercito. Anche le vie cittadine che conducono all’area del concerto sono state bloccate da sbarramenti per consentire controlli a campione sulle persone. L'area concerto per tutta la durata della manifestazione sorvegliata da agenti in borghese, tiratori scelti e artificieri. E per i controlli a campione, previsti anche nell’area del concerto, usati metal detector a paletta e le normali procedure di identificazione di chi avrà atteggiamenti sospetti.

Dalle 21, invece, spazio alla musica, con i brani più gettonati. Mezz'ora dopo J-Ax e Fedez, fino alla mezzanotte, e nel mezzo le esibizioni di Fabio Rovazzi e dei Bari Jungle Brothers. «Non lo nascondo, siamo davvero orgogliosi dell’evento che abbiamo organizzato», ha detto Marco Montrone, presidente di Radionorba. E il sindaco, Antonio Decaro: «Siamo consapevoli che Bari quest’anno è tra le città italiane che offrirà lo spettacolo più bello e coinvolgente in piazza grazie a Radionorba. Mi auguro che tante famiglie e tanti ragazzi possano passare una bella serata, divertendosi, ascoltando buona musica e salutando il nuovo anno con la gioia nel cuore».

Potenziati i bus navetta dai park & ride e i collegamenti con i quartieri periferici.