Molfetta resiste solo un set a Piacenza

BARI - Dura un set l’onda d’urto dell’Exprivia Molfetta contro la rivale LPR Piacenza. I pugliesi sono la panacea degli emiliani, colti da choc all’inizio del girone di ritorno per aver perso le prime tre partite dopo il giro di boa: con il 3-1 finale i pugliesi chiudono il 2016 con una sconfitta contro una delle squadre che di più ha sofferto in questo campionato elevando gli sforzi alla massima potenza.

Era una resa dei conti oltre il campionato visto che sempre Piacenza degli ex Hernandez e Hierrezuelo ha buttato fuori dalla Coppa Italia i pugliesi. Che cominciano con il piglio giusto il primo set pur dovendo sudare ogni punto ammaestrando un Piacenza sottotono. Dopo di che comincia la rinascita nei successivi 3 parziali non permettendo ai pugliesi di arrivare al ventesimo puntio gli uomini di Giuliani dettano legge a partire dalla battuta passando poi per il muro; a fine gara saranno 11 gli ace messi a segno e 12 i muri vincenti dei biancorossi. L’opposto Hernandez con 17 punti (2 ace e 3 muri) è eletto nuovamente miglior realizzatore dell’incontro, ma le vere rivelazioni dell’incontro si dimostrano Alletti e Yosifov: la coppia di centrali regolano l’andamento della gara a partire dai 9 metri conquistando, a testa, 3 ace. Alletti, che nel turno di battuta del secondo set permette ai compagni di firmare un break di 8-0, lascia posto al compagno di reparto che, in 4 frazioni, firma 4 muri che lo portano a totalizzare 11 punti.

Molfetta abbozza una ripresa ma non gira bene nessun fondamentale lasciando ai padroni di casa le chiavi in mano del match. «Abbiamo incontrato tante difficoltà - dice l’opposto molfettese Giulio Sabbi -: soprattutto dopo il primo set nulla è girato per il verso giusto, dalla battuta alla ricezione; ora dobbiamo solo abbassare la testa, lavorare duramente in palestra per tornare nuovamente alla vittoria».

Adesso c’è una ragionevole sosta fino all’anno prossimo prima di riprendere l’otto gennaio con la sfida interna contro il Padova: il 3-0 dell’andata subìto dai pugliesi brucia ancora visto le prestazioni molto produttive dell’ex Michele Fedrizzi e di Marco Volpato su tutti.

m.la.