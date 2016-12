Città metropolitana di Bari ok a programma da 230mln

BARI - Il consiglio metropolitano di Bari ha approvato a maggioranza (con il solo voto contrario del consigliere Giuseppe Carrieri) il Programma operativo degli interventi definiti nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Bari, l’accordo siglato il 17 maggio scorso tra la Città metropolitana di Bari e la presidenza del Consiglio dei ministri che prevede un finanziamento di 230 milioni di euro per opere infrastrutturali strategiche e servizi da realizzare nel territorio dei 41 Comuni dell’area metropolitana. Gli interventi riguardano i settori delle infrastrutture, dello sviluppo economico e produttivo, della riqualificazione sociale e dei servizi metropolitani, dell’ambiente e del territorio, e infine turismo e cultura e governance.

«Con questo atto diamo avvio concretamente alla pianificazione strategica della Città metropolitana di Bari - dichiara in una nota il sindaco della Città metropolitana di Bari, Antonio Decaro - realizzando un sistema complesso di opere e interventi frutto del lavoro e della riflessione condivisa con i 41 Comuni della Terra di Bari in un’ottica unitaria per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori. Non è un libro dei sogni né un elenco sterile di infrastrutture, ma la visione alla base dello sviluppo futuro del territorio metropolitano e dell’intera comunità che conta più di un milione di abitanti».