A Potenza «L'anno che verrà» ospiti d'eccezione in diretta su Rai1

POTENZA - Come ogni sera di San Silvestro, la tradizione si rinnova: il messaggio a reti unificate del Presidente della Repubblica e a seguire lo show di Rai1 per accompagnare gli italiani verso un nuovo anno. La «novità» per quest’edizione è rappresentata dalla prima volta di Potenza: dal palco di piazza Mario Pagano, Amadeus, con la partecipazione di Teo Teocoli, condurrà «L'anno che verrà». Una «festa» per il 2017 che non dimenticherà le popolazioni terremotate del Centro Italia: tornerà infatti il numero solidale 45500 della Protezione civile.Da domani e fino al 29 gennaio, da telefonia sia fissa che mobile, sarà possibile effettuare la donazione di 2 euro per la ricostruzione, il risanamento e il recupero degli edifici scolastici.

Nel capoluogo lucano, sorvegliato da circa 700 agenti delle forze dell’ordine, è prevista una temperatura di alcuni gradi al di sotto dello zero; nella piazza potranno avere accesso circa duemila persone, ma è facile prevedere che, nonostante il freddo, saranno in migliaia a raggiungere comunque il centro storico. Tutti in attesa di quel countdown che l’anno scorso, da Matera, con circa otto milioni di persone davanti alla tv, creò una bufera sulla Rai perché anticipato di circa 40 secondi rispetto alla mezzanotte. Le polemiche furono accentuate da un sms-bestemmia andato in onda in diretta. Dopo alcune settimane fu licenziato il capostruttura di Rai1, Antonio Azzalini. E domani? «Tutto andrà come deve andare», la secca risposta del direttore di Rai1, Andrea Fabiano, nella conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che si è tenuta nel teatro Stabile del capoluogo lucano.

Nell’incontro con i giornalisti, affollato anche da tanti curiosi in cerca di selfie con Amadeus e Teocoli, è stato ricordato che, in base a un accordo con la Regione, il Capodanno di Rai1 sarà ospitato in Basilicata fino al 2019, quando la città di Matera sarà Capitale europea della Cultura. E, per questo, durante la diretta di Rai1, ci saranno collegamenti con la Città dei Sassi con la giornalista lucana Francesca Barra, e saranno mostrate alcune «cartoline» dagli altri luoghi più belli della Basilicata.

Con la regia di Maurizio Pagnussat, dal palco di Potenza, tra gli altri, si esibiranno Renzo Arbore con l’Orchestra italiana, Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Tony Hadley, Noemi, Benji & Fede, Alex Britti, Valerio Scanu e alcuni personaggi dell’ultima edizione di «Tale e quale show». «L'anno che verrà» sarà anche in diretta su Rai Radio1, con uno speciale condotto da Carlotta Tedeschi e John Vignola e con «finestre» dedicate alle popolazioni terremotate. E attraverso Rai Italia lo show sarà "trasmesso in tutto il mondo».