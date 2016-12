BARLETTA (BT) - Il sito di Canne della Battaglia-Barletta (Bt) sarà chiuso al pubblico dal 9 gennaio al 30 aprile 2017 perché interessato da «importanti lavori di valorizzazione e miglioramento del parco archeologico e dell’annesso antiquarium». Lo rende noto un comunicato del Polo Museale della Puglia.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Programma Quadro 2015 della Regione Puglia per un importo di un milione e 400.000 euro vede coinvolti, con differenti ruoli e responsabilità, il segretariato regionale del Mibact per la Puglia, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il Polo museale della Puglia, la Regione Puglia, il Comune di Barletta.

«Si tratta di lavori - si legge nel comunicato - finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione del sito nel suo complesso, che comprendono, fra l’altro, la ristrutturazione dell’Antiquarium-museo, con relative opere di ammodernamento e adeguamento impiantistico, il completamento del Centro Accoglienza visitatori e l’implementazione dell’illuminazione del Parco Archeologico. Inoltre, all’interno dell’Antiquarium, è prevista la creazione di una sala immersiva multimediale che consentirà una esperienza multisensoriale della ricostruzione della battaglia di Canne del 216 a.C..