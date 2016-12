BARI - E’ tutto pronto per il grande concerto di Capodanno organizzato in piazza Prefettura da Radionorba in collaborazione con il Comune di Bari. Sul grande palco allestito davanti al Teatro Piccinni saliranno J-Ax e Fedez e l’artista rivelazione dell’anno Fabio Rovazzi. Con loro ci saranno anche i Bari Jungle Brothers, band barese che quest’anno ha pubblicato il suo secondo album, «Moh!», che contiene, fra gli altri, un pezzo con il featuring proprio di J-Ax.

Lo spettacolo sarà presentato dal direttore di Radionorba, Alan Palmieri, con la partecipazione dei dj della radio Federico l'Olandese Volante e Celeste Savino, che in apertura di spettacolo presenteranno la Top 5 dei brani più forti del 2016 e dopo la mezzanotte saranno tra i protagonisti della grande festa di piazza, quando il centro di Bari si trasformerà in una dance hall. «Un immenso grazie al nostro pubblico che anche quest’anno ci ha sostenuto con la propria presenza negli eventi di piazza, nell’ascolto di Radionorba e nella visione di Radionorba Tv», sottolinea in una nota Alan Palmieri. Imponente sarà la scenografia, con un palco di 29 metri per 12 metri e 12 metri di altezza, 150 pezzi luci, un impianto audio da 40mila watt, 80 metri quadri di schermo gigante, due consolle dj, una delle quali larga 4 metri. Una produzione tv full hd, con 8 telecamere puntate sul palco e sulla piazza, per un totale di 80 tecnici impegnati.

Lo spettacolo, di fatto, comincerà già nel primo pomeriggio, con il sound check degli artisti, che avrà inizio alle 16, subito dopo un incontro che avranno con il sindaco di Bari a Palazzo di Città. Dalle 21, invece, spazio alla musica, con i brani più gettonati dell’anno appena trascorso. Mezz'ora dopo toccherà a J-Ax e Fedez, fino alla mezzanotte, nel mezzo le esibizioni di Fabio Rovazzi e dei Bari Jungle Brothers. «Non lo nascondo, siamo davvero orgogliosi dell’evento che abbiamo organizzato» ha dichiarato Marco Montrone, presidente di Radionorba. E il sindaco di Bari, Antonio Decaro: «Siamo consapevoli che Bari quest’anno è tra le città italiane che offrirà lo spettacolo più bello e coinvolgente in piazza grazie a Radionorba. Mi auguro che domani tante famiglie e tanti ragazzi possano passare una bella serata, divertendosi, ascoltando buona musica e salutando il nuovo anno con la gioia nel cuore».

SICUREZZA - «Le misure di sicurezza per il Capodanno sono quelle dell’anno scorso. A Bari, come in tutte le piazze d’Italia per volere delle Prefetture, sono state integrate ponendo una particolare attenzione ai varchi dove saranno sistemati dei blocchi di cemento che comunque consentiranno il passaggio pedonale». Il sindaco Antonio Decaro, stempera quella sensazione di militarizzazione della piazza che si era avvertita dopo l’annuncio della Questura dell’impiego di 150 uomini, in divisa e non, di cani anti esplosivo e finanche di cecchini, per proteggere il Capodanno dei baresi.