Sarà senza precipitazioni ma sotto l’egida di un clima prettamente invernale per le temperature rigide che andremo a vivere la notte di San Silvestro per il passaggio di consegne con il nuovo anno che vedrà sorgere il sole alle ore 07,08 a Punta Palascia di Capo d’Otranto.

Si va decisamente attenuando la forte ondata di aria gelida balcanica ed il relativo vento di tramontana e si va ripristinando un debole promontorio di alta pressione che purtroppo e destinato a durare ben poco.

OGGI CIELO: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Basilicata e Salento. VENTI: moderati di tramontana con residui rinforzi sul Salento. TEMPERATURE: inferiori alla media del periodo (MIN.6°C-MAX. 14°C) di circa 5-6°C. MARI: mossi, molto mossi o agitati Basso Adriatico e Canale d’Otranto.

DOMANI CIELO: poco nuvoloso con addensamenti anche estesi su Basilicata e Salento in miglioramento. VENTI: moderati di tramontana in attenuazione. TEMPERATURE: stazionarie. MARI: generalmente mossi, con moto ondoso in diminuzione i bacini adriatici.

DOMENICA CIELO: poco nuvoloso con locali addensamenti VENTI: deboli da maestrale con residui rinforzi. TEMPERATURE: stazionarie. MARI: moto ondoso in ulteriore diminuzione

Da LUNEDÌ Ad iniziali condimeteo di bel tempo, venti sciroccali annunciano peggioramento con precipitazioni per metà settimana, temporaneo miglioramento.