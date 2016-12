CANOSA DI PUGLIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) - Due persone - di cui non sono stati resi noti i nomi - sono state fermate nell'ambito delle indagini sulla morte della gioielliera di Canosa di Puglia (Bat), Maria Melziade, di 75 anni, deceduta la notte fra il 17 e il 18 novembre scorsi dopo essere stata rapinata e selvaggiamente picchiata in casa sua, dove era appena rientrata e aspettava che il marito rincasasse dopo avere parcheggiato in garage l'auto.

Si tratta di due uomini di Canosa di Puglia, proprio come la stessa donna aveva riferito ai suoi congiunti in ospedale, raccontando che chi l'aveva ridotta in fin di vita aveva un accento del posto. A quanto si è saputo, i due indiziati hanno 45 e 54 anni: sarebbero stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e da altri riscontri emersi nel corso delle indagini compiute dalla polizia. I due devono rispondere di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata. Si attende la convalida del gip.