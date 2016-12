Furti a Corato e Andria nei bar di stazioni di servizio

CORATO (BARI) - Persone non ancora identificate hanno compiuto furti in due stazioni di servizio, una dell’Agip, ad Andria, sulla via per Corato, e una a Corato, lungo la strada provinciale 231 ma, intercettate da polizia e metronotte, hanno abbandonato l’auto, alla periferia di Corato, nel barese, e si sono dati alla fuga nelle campagne, facendo perdere le tracce. E' accaduto la scorsa notte.

Il bottino, alcune stecche di sigarette a la cassa contenente 100 euro portate via dal bar di Andria, e pacchi di sigarette e cianfrusaglie da quello di Corato, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'auto usata per mettere a segno i colpi, una Lancia K, non risulta essere rubata e, si apprende da fonti inquirenti, il proprietario è già stato identificato; non è un pugliese.