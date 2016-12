Botti, il sindaco di Taranto firma ordinanza con divieti

TARANTO - Il sindaco di Taranto Ippazio Stefano ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di vendita in forma ambulante e di utilizzo di petardi, botti e artifici non conformi per il periodo compreso dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 23:59 del giorno 6 gennaio 2017. La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro e il sequestro del materiale esplodente.

Stefano ricorda che «costituisce reato vendere ed acquistare prodotti clandestini, in particolare quelli ad altissimo potenziale esplodente, del tutto assimilabili a dei veri e propri ordigni in grado di causare gravi danni a persone, animali e cose». Inoltre, «nelle ore di massima concentrazione d’uso di petardi e fuochi pirotecnici, oltre che per la giornata dell’1 gennaio si rileva annualmente un incremento dell’inquinamento dell’aria da prodotti di combustione delle polveri da sparo».

Rilevato che «all’approssimarsi della festività di capodanno la città di Taranto è da molti anni teatro in tutti i quartieri, di molteplici spari di fuochi d’artificio mediante ordigni, appositamente confezionati e ammessi alla vendita in maniera impropria ed illegale, non in linea con le norme in vigore, da venditori ambulanti», e considerata la necessità di "salvaguardare la pubblica incolumità», si ordina - si legge - "il divieto assoluto di far esplodere petardi e/o giochi che non presentino i caratteri di conformità previsti dal D.Lgs n. 123/2015 e il divieto di vendita di qualsiasi genere di petardi e artifici pirotecnici svolta in forma ambulante su tutto il territorio comunale».