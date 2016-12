Ospedali Don Uva i costi nel mirino

di Massimo Levantaci

FOGGIA - Dopo il via libera a Universo Salute dei foggiani Telesforo e D’Alba, adesso il commissario straordinario Cozzoli sembra intenzionato ad accelerare per completare la cessione dei tre ospedali Don Uva. La procedura che porta all’acquisizione di quella che fu la proprietà della Congregazione Ancelle della Divina provvidenza conoscerà l’ultimo atto formale della procedura di assegnazione dopo il 12 gennaio, termine ultimo entro il quale la cooperativa di lavoratori Casa provvidenza lucana potrà esercitare il diritto di prelazione sulla vendita.

Ma già il 5 gennaio i sindacati e gli imprenditori acquirenti sono stati convocati al ministero dello Sviluppo economico per definire uno snodo importante dell’operazione, il confronto con i sindacati sui posti di lavoro. Parere vincolante quello delle sigle, la proprietà subentrante lo ha sottolineato a chiare lettere il giorno in cui venne ufficializzata l’aggiudicazione: «Grande rispetto dei sindacati e dell’occupazione, intendiamo salvaguardare tutti i posti di lavoro dal primo all’ultimo», le parole di Paolo Telesforo.

I sindacati hanno mostrato di gradire questa impostazione, anche se tutti gli altri non fiatano prendiamo come termine indicativo le dichiarazioni dell’organizzazione autonoma Usppi che sin dalla prima ora ha «sostenuto» il piano degli imprenditori foggiani a salvaguardia dei 1500 posti di lavoro a Foggia, Bisceglie e Potenza. Tuttavia la trattativa che si profila all’orizzonte per ottenere quel «sì» non potrà prescindere dai costi che la nuova proprietà intende rivedere negli ospedali Don Uva, come affermato dai due imprenditori già nella conferenza stampa di presentazione.

L’obiettivo di mantenere in equilibrio costi e ricavi è una priorità della nuova, potenziale, proprietà che peraltro persegue la logica portata avanti finora: gestione oculata e conti in ordine nelle case di cura Nuova clinica San Francesco e Villa Serena per il gruppo Telesforo; società Tre Fiammelle per il gruppo D’Alba. Rispetto a quei parametri gli ospedali Don Uva presentano qualche elemento fuori posto soprattutto alla voce “superminimi” e altre situazioni nel frattempo sviluppatesi negli anni e che hanno fatto lievitare i costi del personale fino all’80% dei ricavi. Un quadro che neanche i tre anni di gestione commissariale sono riusciti a scalfire.

Dunque gli “osanna” alla nuova proprietà il 5 gennaio potrebbero diventare ancor più palesi dopo l’incontro al ministero o subire una battuta d’arresto quando gli imprenditori entreranno nel merito dell’enunciazione del loro piano economico. L’obbligo per i compratori è quello di mantenere lo “status quo” per i successivi due anni (ma possono entrare da subito nel merito delle buste paga), salvo poi una volta terminato questo ciclo lasciarsi mano libera anche sui livelli occupazionali. Bisognerà adesso capire se la trattativa (perchè di questo si tratta) si infilerà da subito nell’alveo della collaborazione reciproca, e dunque i sindacati accetteranno l’impostazione della nuova proprietà oppure si andrà verso un irrigidimento delle posizioni.

L’obiettivo di Telesforo-D’Alba è sì quello di non fare licenziamenti (comunque tra due anni), tagliando subito i costi ritenuti superflui e avviando sin da principio una programmazione ragionata della forza-lavoro. Ma se i sindacati non dovessero accettare questo piano si aprirebbe un conflitto da separati in casa, con la proprietà che comunque per due anni non toccherebbe retribuzioni e inquadramenti riservandosi di farlo più in avanti. Siamo alle prime battute, ma sotto sotto la data del 5 segna già uno spartiacque per il futuro dei tre ospedali.