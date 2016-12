Emiliano da Gentiloni c’è il dossier dell’Ilva

TARANTO - Ilva e gasdotto Tap sono tra gli argomenti che il governatore della Puglia, Michele Emiliano, affronterà oggi alle 16 nel suo primo incontro col premier Paolo Gentiloni. Come ha rivelato lo stesso Emiliano, è stato quest’ultimo, alcuni giorni prima di Natale, a scrivere al nuovo presidente del Consiglio chiedendo un incontro che Gentiloni ha appunto fissato per domani. Confronto che dopo la burrascosa fase di rapporti tra Emiliano e Matteo Renzi, dovrebbe segnare quantomeno una ripresa del dialogo tra la Regione Puglia e Palazzo Chigi. Negli ultimi mesi, infatti, Emiliano ha più volte attaccato Renzi sul fatto che non l’ha mai ascoltato, nè ricevuto, malgrado diverse richieste, su un problema prioritario per la Puglia come l’Ilva di Taranto. Polemica che ha toccato livelli molto alti sia in occasione dell’ultimo decreto legge sull’Ilva, quello dello scorso giugno sui tempi di cessione, che la Regione Puglia ha impugnato alla Corte Costituzionale ritenendo lese le sue prerogative in materia ambientale e sanitaria, sia in occasione della bocciatura alla Camera, in sede di discussione della legge di Bilancio, dell’emendamento che doveva assegnare un finanziamento di 50 milioni all’Asl di Taranto per il potenziamento dell’assistenza sanitaria.

L’incontro di oggi dovrebbe quindi avvenire in un clima in parte migliorato. E non solo perchè Gentiloni ha detto sì alla richiesta avanzata da Emiliano, ma perchè proprio all’antivigilia di Natale il Governo, nell’ambito del decreto legge approvato sul Sud, ha riservato interventi a Taranto per 108 milioni di euro tra 70 per la sanità, 30 per il sostegno alle famiglie disagiate e 8 per la prosecuzione degli screening sanitari. Decreto su cui Emiliano si è riservato un giudizio più approfondito quando il testo sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», osservando per ora che «se il provvedimento verrà effettivamente pubblicato, costituirebbe il riconoscimento della fondatezza delle posizioni espresse nelle scorse settimane dalla Regione Puglia nei confronti del Governo».

Ma l’incontro odierno col premier avviene anche in una fase cruciale per il futuro dell’Ilva. Dovrebbe ormai essere noto a breve il parere che gli esperti del ministero dell’Ambiente hanno formulato sui piani ambientali presentati dalle due cordate in corsa per l’acquisizione dell’azien da, ovvero da un lato Arcelor Mittal con Marcegaglia e dall’altro Arvedi, Cassa Depositi e Prestiti e Delfin di Leonardo Del Vecchio, ai quali si è ultimamente aggregata anche l’indiana Jindal. Gli esperti hanno trasmesso il loro verdetto al ministro Gian Luca Galletti e questi adesso deve inviarlo ai tre commissari dell’Ilva, i quali, a loro volta, devono comunicarlo alle cordate. Che poi avranno 15 giorni di tempo per eventualmente integrare il piano ambientale ma soprattutto presentare il piano industriale e l’offerta economica.

Per la prospettiva industriale dell’Ilva, la Regione Puglia da mesi insiste sulla decarbonizzazione del siderurgico ed è quindi scontato che Emiliano ne parli a Gentiloni. Sostenendo la necessità di eliminare, o quantomeno ridurre significativamente, l’uso del carbon coke nella produzione dell’acciaio per sostituirlo col gas e col preridotto di ferro, in modo da abbattere in modo drastico l’inquinamento, la Regione Puglia ha avviato una vera e propria campagna sulla decarbonizzazione dell’Ilva. Ed ha presentato la sua proposta anche all’estero tra cui la conferenza mondiale sul clima di un anno fa a Parigi. Adesso, per dare continuità alla sua linea, la Regione ha finanziato nel bilancio del 2017 con 200mila euro la prosecuzione degli studi sulla decarbonizzazione del siderurgico. Ma fermo restando gli obiettivi della Regione Puglia, la legge sulla cessione dell’Ilva prevede che siano i privati a presentare il piano industriale e a specificare, quindi, con quali tecnologie e con quanti addetti proseguire la produzione dell’acciaio.

Intento di Emiliano è quello di legare in un unico contesto sia la decarbonizzazione dell’Ilva di Taranto che quella della centrale Enel di Cerano a Brindisi, e per favorire questo progetto chiede che il gasdotto Tap cambi approdo: dalla costa di Melendugno, nel Salento, versante adriatico, a Brindisi. Ma su questo cambio di localizzazione il Governo, come hanno detto più volte i ministri Calenda e Galletti, è indisponibile sia perchè l’approdo Tap nel Salento è già autorizzato da tempo, sia perchè cambiare il progetto significherebbe ritardarlo nei tempi di realizzazione. E il progetto gasdotto, sul quale l’Italia ha firmato degli impegni internazionali, è già in ritardo di suo a causa del mancato via libera della Regione sullo spostamento degli ulivi nella zona interessata dall’attraversamento del microtunnel.