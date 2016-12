Notte dei Pupi e della Taranta per il Capodanno di Gallipoli

LECCE - Notte dei 'Pupì e della Taranta per il Capodanno di Gallipoli che vedrà sul palco l’Orchestra de La Notte della Taranta con il cantante napoletano Raiz.

I maestri cartapestai realizzeranno per l’occasione un Pupo di grandi dimensioni. Ogni anno, nella notte di San Silvestro, per le vie di Gallipoli si assiste ad una vera e propria gara tra i quartieri ognuno rappresentato da un Pupo di cartapesta che allo scoccare della mezzanotte viene «scoppiato».

Creato dai maestri artigiani gallipolini in collaborazione con l’Associazione Pupi Cantieri del Capodanno di Gallipoli il 'Pupòdi Capodanno sarà incendiato nell’area concerto, alle ore 19.00, in piazza Stazione e sarà il simbolo del ponte creato tra Fondazione e Parco Gondar che permetterà di navigare insieme nel mercato delle discoteche e dei locali da ballo in Italia e all’estero. In anteprima sul palco di Gallipoli sarà infatti proposto il primo «pezzo» Taranta remix, già eseguito dall’Orchestra Popolare Notte della Taranta nel Concertone di Melpignano 2016, mixato da Kalibandulu, gruppo formato da Dj Moiz, King T & Don Leo, cultori del juggling in Italia e in Europa. Dal titolo «La Cardilleddha», il brano sarà proposto in tutto il tour nazionale «Party» del Parco Gondar. Il progetto prende il via a Gallipoli e apre il ventennale de La Notte della Taranta. Dopo il Pupo dato alle fiamme, alle 20.00 sul palco di Gallipoli salirà l’Orchestra Popolare la Notte della Taranta e ospite speciale dell’Orchestra sarà il cantante napoletano Raiz.

Tra i protagonisti del Concertone di Melpignano nel 2003 con Stewart Copeland, e nel 2011 nella tappa leccese del Festival, Raiz duetterà con i cantanti dell’Orchestra Antonio Castrignanò, Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Alessia Tondo, Ninfa Giannuzzi e Enza Pagliara accompagnati da Roberto Chiga (tamburello), Alessandro Monteduro (percussioni), Luigi Marra (violino), Antonio Marra (batteria), Roberto Gemma (mantici) Valerio Combass Bruno (basso), Gianluca Longo (mandola), Attilio Turrisi (chitarra battente). L’Orchestra sarà diretta da Daniele Durante. Sul palco anche le ballerine di pizzica Anna Donadei, Laura Boccadamo, Moira Cappilli e Stella Temperanza. Il Capodanno di Gallipoli sarà trasmesso in diretta su facebook dalla pagina ufficiale La Notte della Taranta e dalla pagina ufficiale del Parco Gondar.